Letiltották Tóth Gabit

Aki szokott posztolni a Facebookon vagy az Instagramon, az bizony tudja, hogy nem is olyan könnyű mindig megfelelni a "közösségi alapelveknek". Gyakran megesik az olyasmi, hogy egy-egy posztot letilt a közösségi média vagy azért, mert ők nem tartották megfelelőnek a tartalmát, vagy azért, mert hirtelen sokan jelentették. Most pontosan ez történt Tóth Gabival is. Az énekesnő ugyanis amiatt panaszkodott, hogy kitett egy posztot, de 5 perc után le is tiltották. Tóth Gabi egyébként ezzel nincs egyedül. Nemrég a Bors számolt be arról, hogy Stana Alexandrát is folyamatosan jelentgetik a rosszakarói, amit egyre nehezebben visel.

Tóth Gabinak nem esett jól / Fotó: Instagram