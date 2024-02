Tóth Gabi szerelme kapcsán kiderült az igazság

Tóth Gabi és Papp Máté Bence szerelme hónapok óta foglalkoztatja a nyilvánosságot. A két fiatal fülig szerelmes egymásba, elválaszthatatlanok, ám sokan nem értik, hogyan lángolt fel ekkora tűz közöttük. Vajon tényleg van valami sötét, megmagyarázhatatlan, misztikus Papp Máté Bence személye körül, vagy csak az internet népe gondolja így?

Tóth Gabi és szerelme hónapok óta foglalkoztatja a nyilvánosságot (Fotó: Szabolcs László)

Müller Rózsa mágus tüzetesen vizsgálta meg a táncos auráját, úgy véli, a Fricska Táncegyüttes tagjának éppen az erős kisugárzásának köszönhetően vette le a lábáról Tóth Gabit, hiszen ahogy mások, úgy az énekesnő sem tudott ellenállni Bencének.

– Egyáltalán nem meglepő, hogy Tóth Gabi beleszeretett ebbe a férfiba. Papp Máté Bencének még a fotóin is látni lehet, hogy nagyon erős aurája van, amivel képes bármelyik nőt a bűvkörébe csábítani. Az arca, a megjelenése is erről árulkodik. Igazán férfias kisugárzása van, ami misztikummal, valamiféle titokzatossággal párosul. Ez az erős aura, úgy gondolom, félelmet és egyben vonzalmat kelt a gyengébbik nem tagjaiban, éppen ezért keresik sokan a társaságát – ecsetelte a látó.

Az énekesnő és szerelme a közös munkának köszönhetően a színpadon is gyakran fordul meg együtt (Fotó: Flajsz Péter)

Tóth Gabi szerelme mágnesként vonzza a nőket

Rózsa szerint a táncos kisugárzásában keresendő a válasz.

Misztikus aurája és maszkulin külseje mágnesként vonzza a nőket, ezért aztán egyáltalán nem csodálkozom, hogy Gabi beleesett ebbe a fiúba.

– Ő is helyes kis nő, de mivel Bence minden nőre hatást gyakorol, és bárkit könnyedén az ujja köré csavar, elég nagy az esélye annak, hogy nem marad meg Gabi mellett – mondta a jósnő.

A jósnő szerint Máté mágnesként vonzza a gyengébbik nemet (Fotó: Flajsz Péter)

„Bence szemmel láthatóan jól érzi magát a bőrében”

Az éremnek azonban mindig két oldala van, s ez jelen esetben sincs másképp. Király Tamás auralátó, az Aspektus Podcast házigazdája szintén elemezte az énekesnő új szerelmének auráját.

– Annyiban alá tudom támasztani, amit Müller Rózsa mondott, hogy Papp Máté Bencének valóban nagyon erős kisugárzása van.

Ugyanakkor nem gondolom, hogy az aurájában volna bármi negatív, hiszen ha így lenne, akkor ő maga is negatívan szemlélné a világot, és nem volna sikeres.

– Akiknek nem pozitív az auraképük, azoknak az életében is negatív irányú változások állnak be, ezzel szemben Bence szemmel láthatóan jól érzi magát a bőrében – mondta a Sorry! magazinnak az auralátó.

De hogy mi lehet az igazság? Az idő minden bizonnyal választ ad majd erre a kérdésre.