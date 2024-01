Kettesben romantikázott Tóth Gabi és párja a Duna-parton - Fotók

Nehéz időszakon kellett keresztülmennie Tóth Gabinak: mindamellett, hogy a házassága Krausz Gáborral 2023-ban válással ért véget, sorozatos támadások is érték őt, különösen, miután nem sokkal a szakítást követően már be is mutatta új kedvesét, Papp Máté Bencét, a Fricska Táncegyüttes egyik tagját. A szerelmesek azonban kitartottak egymás mellett, boldogságuk pedig ma már nem is lehetne teljesebb: nemrég egy interjú során az énekesnő azt nyilatkozta, hogy egy szerető közegben él, és remek kapcsolatot ápol jövendőbeli anyósával is.

Az énekesnő Instagram-oldalán osztotta meg, ahogy szerelmével a minap sétáltak egyet a Duna-parton, mielőtt elmentek volna a kislányáért, Hannarózáért az óvodába.

Csodálatos idő volt ma. Mielőtt mentünk Hannikáért az oviba, lejöttünk a Duna-partra sétálni. Utána kezdődött a Jégvarázs party!

- számolt be a nap eseményeiről posztjában az énekesnő.

Tóth Gabi a 24 óráig elérhető Instagram-történetében további fotókat osztott meg, amint párjával a Duna-parton andalogtak édeskettesben, majd arról is, amint a kislányával később nekiálltak palacsintát készíteni.

Tóth Gabi, bár sokan ellene fordultak a válás bejelentését követően, még többen, amikor újra rátalált a szerelem, nem maradt teljesen magára: kedvese, Máté mellett az igazán hű rajongók is kitartottak mellette, akik ezúttal sem felejtettek el továbbítani feléje néhány kedves gondolatot.

Hanni az osztálytársam tesójának csoporttársa! Csak jókat mesél rólad!

- tudatta az egyik rajongó.

Hannika is biztos olyan tehetséges és megértő lesz mint az anyukája! Már most olyan kedves, aranyos, jószívű mint te, Gabi!

- tette hozzá egy másik követő.

Így tehát, a nehéz időszakot követően úgy fest, Tóth Gabi életében helyreállt az egyensúly, boldogságának pedig a rajongói vele együtt örülnek.