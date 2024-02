Szabó Zsófi haspólóban mutatta meg kockás hasfalát, a rajongói hüledeznek

Szabó Zsófi az elmúlt hónapokat kemény edzéssel és diétával töltötte, és ez meg is látszódik a gyönyörű tévés alkatán. A 35 éves édesanya élete formájában van jelenleg, erről árulkodnak a legújabb posztjai az Instagram-oldalán, amelyeken látszódik a kidolgozott, formás hasa is. Ez legújabb képén a legszembetűnőbb, amelyen direkt egy haspólót vett csak fel az influenszer, hogy a népes rajongótábora is láthassa az edzések eredményét. Zsófi izmos hasáról készült fotót ide kattintva tudjátok megtekinteni.

Szabó Zsófi mostanában kőkeményen edz /Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Néhány napja hosszú idő után először mutatta meg testvérét Szabó Zsófi, akivel le se tagadhatnák egymást a közös fotójukon, amelyet egy liftben készítettek. Ezekkel a mosolygós, és életigenlő fotókkal talán a követőinek is üzent Zsófika, ugyanis januárban egy szomorú képet posztolt magáról, amelyhez egy mély idézetet is választott az influenszer, és sokan már azt kezdték találgatni, hogy esetleg nehéz időszakon megy keresztül a korábbi műsorvezető.