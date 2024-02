„Akkor rohadj meg” – kegyetlen játékot űznek a lányok Schmuck Andorral

Ha valamit biztosan elmondhatunk Schmuck Andorról, akkor az az, hogy a szemében a szerelem a legfontosabb dolog a világon. Feltétel nélkül bízik a hölgyekben még úgy is, hogy napról napra csalódást okoznak neki. Ő azonban nem adja fel, és továbbra is keresi rendületlenül az igaz szerelmet. Most a Mokka vendége volt, és mesélt néhány elképesztő történetet.

Schmuck Andor még mindig keresi leendő feleségét

Schmuck Andor a Mokkában arról mesélt, hogy mostanában a Tinderen próbálja megtalálni a nagy szerelmet. Több mint 50 randin van túl, amelyek egytől egyig olyan megdöbbentőek voltak, hogy úgy döntött, könyvet ír a tapasztalatairól.

A Mokkában elmesélte, hogy nagyon sok lány a randin előrukkolt azzal, hogy egy-egy rokona beteg, és a drága gyógyszer miatt pénzre van szüksége. Amikor a nők őszintén kértek segítséget, Andor mindig szívesen segített és pénzt adott, sajnos azonban sokan nem mondták el az igazat. Elmesélte, hogy volt egy lány, aki egy nagyon drága gyógyszerre kért pénzt. Andor utánanézett a gyógyszernek, és kiderült, hogy ilyen nincs is. A lány ekkor azt mondta, hogy csak Ausztriában lehet kapni. Erre a politikus azt mondta, hogy akkor menjenek el közösen és vegyék meg.

A válasz csak annyi volt, hogy akkor rohadj meg

- mesélte.

Voltak azonban olyanok is, akik kreatívabban próbáltak pénzt szerezni. Egy lány beleadott apait és anyait, hogy a randi jól süljön el, és sok témát érintsen a beszélgetés. Sajnos azonban a táskájából kiesett egy diktafon, ennek alapján pedig bevallotta, hogy remélte, Andor majd mond valamit, amiből - zsarolás útján - pénzt tud csinálni.