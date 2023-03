Mi lesz ebből? Schmuck Andor könyvet ír a rémes randijairól

Nyugtalan, zaklatott éjszakái lehetnek a szebbik nem képviselőinek, azoknak legalábbis biztosan, akiknek az elmúlt években közük volt Schmuck Andorhoz legalább pár órán keresztül. A Tisztelet Társaságának romantikus lelkületű elnöke ugyanis egy őszinte könyvet ír azokról a hölgyekről, akikkel az elmúlt néhány évben volt szerencséje randevúzni, ám a találkozó nem alakult álomszerűen.

Schmuck Andor könyvet ír a nőügyeiről (Fotó: Szabolcs László)

Aggódni persze nem kell, hiszen a mindig optimista politikus rendkívül tisztelettudó a nőkkel, így természetesen a Tinder Tündérek címet viselő kiadvány is udvarias stílusban fog elkészülni. Andor a Ripost-nak elárulta, hogy az elmúlt években viszonylag sok hölggyel találkozott a népszerű társkeresőn keresztül egy jobbra húzást követően, és bizony olyan extrém, sokszor kínos élményekben volt része, hogy egyszerűen papírra kell vetnie az élményeit.

Hisz az igaz szerelemben

"Köztudott, hogy imádom, tisztelem a nőket, és bár jelenleg szingli vagyok, sosem adom fel az esélyt arra, hogy újra eltaláljon Ámor nyila! Ha ez a Tinder segítségével fog megtörténni, ám legyen, állok elébe. Annak ellenére optimista vagyok, hogy voltak regénybe illően félresikerült randevúim, a szebbik nem egészen különös képviselőivel. Nagy szemelvényeket, példákat egyelőre nem szeretnék hozni, az legyen meglepetés, de az biztos, hogy a Tinder Tündérek egy meghökkentően őszinte, vicces és egyben provokatív regény lesz" - kezdte a Ripost-nak Schmuck, aki korábbi, Bal-eseteim című 2001-ben megjelent könyvét 1 hét alatt írta meg.

"Most azt tervezem, hogy elvonulok a nyugdíjasokkal Egyiptomba, és az ott töltött idő alatt meg is fog születni a könyv. Természetesen egy randipartnerem sem lesz benne név szerint említve, senkinek nem kell aggódnia" - nevetett fel a politikus, aki nemrég két súlyos balesetet is szenvedett. Először egy hatalmasat esett a Bazilikánál, épp ott, ahol annak idején megismerte a második feleségét, Esztert. Olyan szerencsétlenül ért földet, hogy eltört a karja és a kulcscsontja, két és fél órán át operálták. Körülbelül egy hétre rá pedig a lakásához közeli boltban sérült meg, miután egy hölgy ráejtett 12 kilónyi cukormentes kólát a lábára.

Két éve vált el

A sok viszontagság után Schmuck már jobban van és bár jelenleg szingli, korábban azt vetítette elő, hogy május elsején, azaz a munka ünnepén rátalál a szerelem.

Ha már szerelem, áprilisban lesz két éve, hogy Andor elvált főiskolás szerelmétől, Esztertől másfél év házasság után. Ajtócsapkodásról szó sem volt, egyszerűen rájöttek, hogy nem együtt képzelik el az életet. A politikus a csalódás ellenére hisz abban, hogy létezik igaz szerelem, az azonban egyáltalán nem biztos, hogy egy Tinder tündér lehet a megfelelő társa.