Puskás-Dallos Bogi kisfiával a karjában gyönyörködött a holdfényben

Puskás-Dallos Bogi gyermeke tavaly szeptember 7-én érkezett meg a család hatalmas örömére, azóta pedig már a szüleit és a rajongókat is az ujjai köré csavarta. Mint arról a Bors is beszámolt, nemrég újabb mérföldkőhöz érkezett Puskás-Dallos Bogi, amikor először mozdult ki a kis Ábellel.

Fotó: Szabolcs László

Azóta már az országot is elhagyta a Puskás-Dallos család. Jelenleg Máltán pihenik ki a fáradalmakat, ahol szintén nem feledkeznek meg a rajongóikról és már több fotót is megosztottak a kalandjaikról. Láthattuk már a pálmafák alatt babakocsit toló énekesnőt, most pedig Ábellel a karjaiban csodálták meg a csodás Holdat, ahogy a különleges fénye visszacsillan a tenger vizéről.

„Love you to the moon and back” – írta Bogi aranyos képéhez, ami egy angol mondás, a nyersfordításban körülbelül úgy hangzanak: „Szeretlek a Holdig és még azon is túl”. Vagyis Puskás-Dallos Bogi mindennél jobban szereti a kisfiát, Ábelt.