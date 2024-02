Itt a tavasz! Miniruhában villantottak a magyar sztárok - Fotó

Opitz Barbi, Tápai Szabina Király-Virág Anita... Többek között ezek a sztárok is részt vettek az új Egészségközpont megnyitóján, ahol nem csak a szemkápráztató ruhakölteményeikkel hívták fel magukra a figyelmet, de bizony kipróbáltak olyan eszközöket is, amelyek egyedülállóak hazánkban. Ilyen például a gátizomerősítő gép vagy a stresszmentes vérvétel, aminek különlegessége, hogy helyi érzéstelenítéssel végzik. Opitz Barbi gondolkodás nélkül ki is próbálta az utóbbit, s láthatóan tényleg stresszmentesen zajlott ez a vérvétel...

Opitz Barbi kipróbálta a stresszmentes vérvételt (Fotó: Szabolcs László)

Opitz Barbi miniruhában villantott

Ám mégis, a legtöbben a sztárvendégeken legeltették a szemüket, ami nem is csoda, hiszen a tavaszias idő beköszöntével a hölgyek igencsak lenge ruhákban érkeztek. Az énekesnő például egy kétrészes ruhát választott az alkalomra, ami amellett, hogy nagyon dekoltált volt, igazán rövidke is. Tápai Szabina sem bízott sokat a fantáziára, egy rövidke ruhában villantotta meg formás lábait. Pont, ahogy Király Viktor felesége, Anita, illetve az egykori szépségkirálynő, Nagypál Krisztina is.

De persze a rendezvényen nem csak a hölgyek tették tiszteletüket. A TV2 műsorvezetője, Váczi Gergő is fontosnak tartja a klinika üzenetét, ahogy Rippel Feri is, akiről jól tudjuk, hogy a sportnak és az egészséges életmódnak szentelte az életét.

A klinika megnyitóján készült képeket, és a legcsinosabb hírességeket az alábbi galériában tudod megnézni!