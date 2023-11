Megtörte a jeget Liptai Claudia: jövőre versenyzőként indul a Dancing with the Starsban?

Liptai Claudia nagyon izgult, hiszen nem akármilyen show-val, nem akármilyen szerepben tért vissza a TV2-re. A gyönyörű színésznő Molnár Andreával, Kolovratnik Krisztiánnal, Csonka Andrással és nyolc táncossal adtak elő egyveleget a hatalmas sikerrel futó Hölgyválaszból, amit a zsűri és a nézők is tátott szájjal néztek.

Liptai Claudia Csonka Picivel felszántotta a színpadot Fotó: MG

Liptai Claudiának új szerelme lett

– Nagyon izgultam, mondjuk én mindig izgulok, bármit csinálok, egy bevásárlás előtt is – mesélte nevetve a Borsnak Liptai Claudia.

Én egy ilyen kis izgatott nő vagyok, így szeretem és ha már nem fogok izgulni, akkor már meghaltam. Na de tényleg, ezen a színpadon a Hölgyválasszal színpadra lépni összetett dolog, fura érzés. Egy színdarabból nem színésznőként, hanem táncosként és nem versenyzőként léptem fel egy zenész-táncos műsorban. Egy szóval: fantasztikus volt. És bevallom, én mélyen szerelmese lettem a táncnak ezalatt a két hónap alatt, amíg a Hölgyválaszt próbáltuk. Előtte is már nagyon régen vágytam a társastáncot, de most meg, szenvedélyem lett. De tényleg nem csak az előadásokon, hanem előtte és utána is folyamatosan táncolok. Ez nálam már szerelem marad! És bizony terveim is vannak vele!

Ez a darab Liptai Claudia számára több dolog miatt is nagyon fontos. Hosszú idő után újra színésznőként áll színpadra, a tánccal új szerelem lett az életében és fantasztikus társulat tagja lett.

– Amikor én még kis kezdő voltam a Gór Nagy Mária Tanodában, Pici már akkor a Csonka Brandy volt a Família kft-ből – folytatta. – Már akkor nagyon megszerettem, 30 éve és rajongásom azóta is töretlen. Régebben azt csináltuk, ha találkoztunk, csináltunk egy korcsolya kűrt és vártuk a pontszámokat. És az élet most meg is adta itt a műsorban, várhattuk a pontszámokat, bemutathattuk tudásunkat ország-világ előtt! Egyébként visszatérve a táncra, nagyon szeretném, ha a fiam, Marci táncolna, társastáncolna, mert azt gondolom, ha egy férfi tud táncolni, ha meg tud fogni egy nőt úgy, az egy hatalmas előny, a nők odavannak ezért! Ez egy kapcsolatban is pluszt ad, a párom, Ádám is mondta, hogy szeretne velem eljárni táncolni, mondjuk nem lesz könnyű, harminc centi van köztünk, de megoldjuk!

S ha már a DWTS színpadán új szenvedélyét megmutatta Liptai Claudia, adott a kérdés: versenyzőként szerepelne-e a műsorban.

– Én ezzel az extra produkcióval most nagyon elégedett vagyok, de sose mondd, hogy sose! Erre most konkrét választ nem tudok neked mondani. Pontosabban amennyit tudok most válaszolni erre az az, hogy évek óta mindig megkeresnek, és minden évben nemet mondtam. De csak azért mondtam nemet, mert én maximalista vagyok. Én akkor jövök majd el ebbe a produkcióba, ha úgy érzem, hogy úgy tudom ezt megvalósítani, hogy úgy jövök le a parkettről: nem túl vagyok rajta, ez is megvolt, hanem én mindent megtettem, a legjobb tudásomat nyújtottam!

A Hölgyválaszból Molnár Andrea és Kolovratnik Krisztián is ámulatba ejtette a nézőket Fotó: MG

Újabb színházi premiere lesz

Az elmúlt években több nagy sikerű televíziós produkció háziasszonyaként, műsorvezetőjeként láthattuk Liptai Claudiát. De a Játékszínben a Hölgyválasz után most egy új bemutatóra készül.

– A színház, a színészet most teljesen átvette a szerepet, amit a televíziózás adott nekem 25 évig – folytatta Claudia. – Azt szoktam mondani, erről van papírom, a színészetről, ezt tanultam és a szívem mélyén valószínűleg az is vagyok és az is maradok örökké. Ezért nekem ez hazatérés! Nekem ez egy csodálatos lehetőség, amit a Játékszíntől, Bank Tamástól kaptam és nagyon boldog vagyok! Biztos vagyok benne, hogy az új darab, a Francia rúdugrás is nagyon vicces, pikáns, érdekes előadás lesz.

Nagyon szeretek itt játszani, ez egy kis színház, de éppen ezért intim, közel vagyunk, elérhetőek, szinte kézzel elérhetőek vagyunk a közönség számára. Sőt a Hölgyválaszban, a végén még fel is hívjuk őket táncolni a színpadra. Nekem ez sokkal többről szól, mint bejárok a színházba, mint egy munkahelyre. Ide úgy megyek be, hogy szeretem az embereket. Nagyon jó a légkör, jó emberek, akik szeretik, segítik egymást, jó dolgokat csinálnak. Ez látszott is szerintem a szombati produkciónkban is. Meg is kérdezték a próbán, hogy ti tényleg ennyire kedvelitek egymást? A válasz igen, s mivel úgy látszik ezer évig játsszuk majd a Hölgyválaszt, innen visznek majd ki engem a tepsiben, szóval emiatt fontos, hogy ide mindenki örömmel jár be!