Nicole Kidman brutálisan megváltozott!

Fekete estélyiben pózolt az Oscar-díjas sztár a New York-i Modern Művészetek Múzeumában. A divatmagazinok magasztalták a nyitott hátú Jason Bolden-kreációt, hangsúlyozva, hogy Nicole Kidman csodásan néz ki benne. A bulvárlapok viszont inkább arról cikkeztek, hogy minek tudható be az ijesztő fogyása, a rajongói pedig rémült posztokkal árasztották el a közösségi oldalakat.

Nicole Kidman legutóbbi fotója miatt sokan féltik a színésznőt - Fotó: Steven Bergman/AFF-USA.COM / Northfoto

– Nicole sokáig próbálta titkolni az állapotát, a férjével továbbra is gondtalan házaspár látszatát keltették – mondta egy bennfentes az In Touch-nak. – Ám a rajongói értetlenül álltak a fura posztjai, a drámai fogyása és a plasztikázott arca előtt: tudni akarták, hogy mi történt vele. Az ok egyszerű: agyondolgozza magát, amivel tönkreteszi a testét és a lelkét is.

Gyilkos munkatempóban dolgozik Nicole Kidman

Az elmúlt két évben öt tévésorozatot és három filmet forgatott, és reklámokat is készített. Több mint 250 millió dollár a vagyona, de mintha attól félne, hogy ha nemet mond, akkor elveszíti azt, amiért olyan keményen megdolgozott. Ezért mindent elvállal, de sokszor annyira beleéli magát a szerepébe, hogy hazaérve nehezen lényegül át civil önmagává.

– Miután befejeztem a Tudhattad volna című sorozatot, egy hétre le kellett állnom: az immunrendszerem nem tudott különbséget tenni a színészet és a valóság között – vallotta be korábban Nicole a People-nek, az interjúból pedig a hot! magazin idézett. – Bizonyos történetek néha túl mélyen megérintenek, olyankor otthon kérdezik is a gyerekeim: „Miért nézel ilyen furán, anyu?”

A családja a mindene

Nicole-nak lassítania kell, mivel túlterhelten hajlamos a fogyásra. Ráadásul újabban amiatt is kritizálják, hogy nem az életkorának megfelelő ruhákat visel. Nehéz lehet elviselnie az állandó szapulást, mégsem ad elég időt magának arra, hogy felépüljön a sok utazással és munkával járó állandó stresszből. Sehol nincs meg az a nyugalma, ami otthon, alig látja a családját – ez magyarázza azt, hogy néha miért nem tűnik önmagának.

A tavalyi év végét együtt töltöttek a família - Fotó: BGAU / Profimedia

– A tavalyi év végét a férjével, a lányaival, az anyjával és a nővérével töltötte, és ez hosszú időre rendbe rakta lelkileg – tette hozzá a bennfentes. –

A családja a mindene! Miattuk megpróbál az új évben többet pihenni és jobban figyelni az egészségére.

Ijesztő szak­vélemény

Dr. Fred Pescatore táplálkozási szakértő szerint a 180 centi magas színésznő testsúlya most 20-25 kilóval kevesebb az ideálisnál. Egy neves plasztikai sebész úgy látja, hogy Nicole-nak töltőanyagokkal és botoxszal kezelték az arcát, a homlokát és a nyakát.

– Ha valaki túl sok töltőanyagot kap, az megzavarja a nyirokelvezetést, ami puffadt „lufiarcot” eredményez – állította dr. Ramtin Kassir.

Sorsdöntő telefonhívás A díva és a második férje, Keith Urban countryzenész kapcsolata hollywoodi mércével egy örökkévalóságnak számít. A lányaik, a 15 éves Sunday és a 12 éves Faith csak megkoronázták a szerelmüket, amelynek 18 évvel ezelőtt a zenész nem sok jövőt jósolt volna. – Miután találkoztunk egy buliban, egy közös ismerős megadta Nicole számát, de egy darabig fel sem mertem hívni. Sosem gondoltam volna, hogy bármit is lát egy olyan srácban, mint én. Végül rácsörögtem, elkezdtünk beszélgetni, és máig sem hagytuk abba. Életem legjobb döntése volt az a hívás – mesélte Keith a Hello!-nak.