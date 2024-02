Mi történt? Bajban van Köllő Babett

Köllő Babett csoda helyeken járt nemrég, amikor is Phuketen, Thaiföldön pihente ki fáradalmait. Vele tartott Milla is, sőt még egy új szerelemre is rátalált ott. Legújabb Instagram-posztja alapján azonban úgy tűnik, véget értek ott a felhőtlen, boldog napok, és hazatértek. Babett azonban nem csak attól szenved, hogy máris hiányzik neki az üdülés, hanem attól is, hogy nem tud visszaállni a magyar időzónára.

Babett jetlagben szenved.Fotó: TV2

Fantasztikus volt ez a pár nap pihenés, feltöltődés.Hálás vagyok érte a sorsnak. A visszaállás kicsit nehezebben megy most.A jetlag miatt 4:40kor keltem ma. Túl vagyok a negyedik kávén és a harmadik filmet kezdem nézni.

- írta a celebnő, akinek tehát ezek szerint még rendkívül meggyűlik a baja azzal, hogy itthon mikor is van este és reggel.

A poszthoz egy szexi piros bikinis fotót is csatolt emlék gyanánt, amelynél követői közölték vele: ne féljen, pikk-pakk túl lesz rajta.

Kedves Babett!Te egy szuper csajszi vagy! A visszaállás nem hiszem hogy neked gondot okoz!

- éltették őt.

Volt azonban olyan is, aki még ezt kihasználva is csak bókolt neki:

A fáradtság szebbé tette Drága Hölgyem.

- közölték.