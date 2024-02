L.L. Junior büszkén jelenti: nagyszínpadra tették a műsorát – na de hol?

Egy zenei előadó számára komoly fegyvertény, ha a szervezők az ő produkcióját tervezik a nagyszínpadra, még akkor is, ha nem a Szigetről vagy a Campusról van szó, hanem a Gyopárosfürdői „Mizujs babám?” nevű fesztiválról. L.L. Junior is büszkén jelentette be: nagyszínpados produkció lesz egy fesztiválon.