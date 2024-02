Korda György és Klárika: Magyarországra mi hoztuk el a Valentin-napot

Mit is jelent a Valentin-nap? Szent Bálint napján, február 14-én tartják az angolszász országokban a Valentine's Day ünnepét, amely a 20. század második felében a világ más részein is elterjedt. A Valentin-nap ma azt jelenti, hogy a szerelmesek megajándékozzák egymást, kivéve például Finnországot, ahol inkább a barátok üdvözlik egymást levelezőlapokon. Manapság már Magyarországon is igen népszerű ünneppé vált, olyannyira, hogy ilyenkor az üzletek, a plázák, a virágárusok is erre koncentrálnak a termékkínálatuk tekintetében.