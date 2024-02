Kökény Dani nem szórta el a tehetségkutatós nyereményét

Kökény Dani a Sztárban Sztár leszek! harmadik évadának győztese a műsor óta nem állt le, több dalt is kihozott, sőt vannak köztük olyanok is, amik egészen nagy népszerűségnek örvendenek. Vagyis láthatóan arra költi a nyereményét, amire a TV2 szánta: karrierje építésére. Dani pedig igencsak jól gazdálkodik a millióival.

Kökény Dani megtanulta, hogy a pénz nem játék (Fotó: Miskolczi Milán)

– Alapjáraton úgy látom, hogy az élet nagy tanulság volt számomra, mert meg kellett tanuljam azt, hogy a pénz, az nem egy játék. A műsor főnyereménye tényleg egy hatalmas összeg, és szerintem azt várta tőlem az emberek többsége, hogy egyből el fogom szórni – kezdte a Borsnak az átalakuló műsor nyertese, aki elismerte, nagyon elhivatott a karrierjével kapcsolatban.

– Nagyon próbálok vigyázni arra, amim van és tényleg megtenni mindent annak érdekében, hogy tovább tudjak menni a zenei szakmában, és ebből tudjak megélni – mondta Dani, aki elismerte, nem kicsi a kísértés, ha az embernek lesz pénze, de bevallotta, minden anyagi vágya csak a zene körül mozog.

Kökény Dani okosan osztja be a nyereményét (Fotó: Nagy Zoltán)

Kísértés

Dani a pénzre nemcsak vésztartalékként tekint, hanem egyfajta befektetésként magába.

– Szerintem minden embert megkísért, ha lát egy dolgot a boltban, azt abban a pillanatban meg akarja venni, főleg, ha meg is teheti. Nekem abban volt szerencsém, hogy nagyrészt olyan dolgokra vágytam csak, amik a zenével kapcsolatosak. Minőségi gitár, egy olyan stúdió szett, amivel tudok dolgozni – mondta Dani, aki csak zenére költött eddig, a pénz nagy részét megtartotta vésztartaléknak.

Nagy tervei vannak Kökény Daninak

Az énekes nem tervezi, hogy lassítana, nagy célok lebegnek a szeme előtt. A legfontosabb számára, hogy a zenélésből éljen meg.

– Most már nem titok, hogy benne vagyok a Duna dalversenye, A Dal 2024 élő adásában, és emellett is rengeteg zenét írok. Több dolgot is próbáltam már az életben és nekem a zene felé húz a szívem, és ez az egész, csakis azért jöhet létre, mert a tehetséggondozás rettentően fontos. Az összes fiatalnak ezt tudom csak tanácsolni, hogy csinálják azt, amit szeretnek és fejlődjenek benne sokat – jegyezte meg az énekes, aki előtt még hatalmas út áll, hiszen rettentően fiatal.