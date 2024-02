Kirakta, hogy külföldön nyaralnak, egyből be is törtek Béres Alexandráék házába - videó

Mint ahogy arról a Bors beszámolt, Béres Alexandra családjával nemrég a festői szépségű Thaiföldre utazott egy kis kikapcsolódásra, ahol életre szóló élményekkel és kalandokkal gazdagodtak. A fitneszedző a tél és téli sportok szerelmese, így Ázsiába is csak egy jó síelés után mentek. Olyan helyre akart menni, ahol mindenki jól érzi magát. Nem volt túlzott programozás, de például elefántlátogatáson így is részt vettek.

Betörtek Béres Alexandráék otthonába. Fotó: Facebook/Bére Alexandra

Olyan elefántokkal kirándultunk, akik egész életükben emberek között éltek és már nem tudták visszaengedni őket a természetbe. Igazából egy rezervátumba mentünk, ahol megethettük, megmosdattuk őket.

- mesélte hozzátéve, hogy közölték velük, hogy eddig még nem léptek rá ezek az állatok senkire, de nem tudják garantálni azt, hogy nem történik majd meg soha.

Egyből kikapcsolt, pihent, folyamatos impulzusukat kapott. Nagyon nagy élmény volt annak ellenére is, hogy korábban már volt ott. Úgy véli, hogy az ember az idő előrehaladtával mindig máshogy néz a dolgokra, így ő is ezt most másként élte meg. A gyerekek szemével nézte inkább a dolgokat.

A február eleji utazásról azonban csak később tett ki képet, azután csak, hogy hazajöttek. Hogy miért? Azért mert drága árat fizetett egyszer azért, hogy közölte követőivel, hogy épp nyaraláson van.