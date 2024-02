„Ki képes ilyesmire?” – elképesztő, amit Sydney van den Bosch-sal tettek

Sydney van den Bosch mostanában végre boldog időszakot élt azok után, hogy tavaly elvált ex-férjétől Egerszegi Tamástól és még édesapját is elvesztette. A televíziós személyiség utána a Dancing with the Stars-al szeretett volna kimenekülni a hétköznapokból, de onnan már másodikként távozott a 10 versenyző közül. Ezek után azonban újra rátalált a boldogság új párja, Benjamin oldalán. Sőt, akkora lángra kapott köztük a szerelem, hogy egy hete be is jelentették: eljegyezték egymást! A felhőtlen öröm azonban nem tartott túl sokáig, ugyanis időközben valaki feltörte Sydney Facebook-profilját. Az egykori szépségkirálynő épp ezért most rajongóitól kért kétségbeesett segítséget.

Feltörték Sydney van den Bosh Facebook- profilját. Fotó: Kliszek Antal / hot! magazin

Mint kiderült, a Szerencselány egy ideje már képben volt azzal, hogy valaki igyekszik feltörni a profilját, miután a Meta e-mailben folyamatosan értesítette őt. Azonban a sok próbálkozás miatt az oldal zárolva lett, így nem jut hozzá fiókjához. Szerencsére azonban az Instagramját nem sikerült eltulajdonítaniuk, így most ott próbál segítségért folyamodni. A legnagyobb baj ráadásul, hogy mivel a privát profilját törték fel, így nem tud hozzáférni messenger üzeneteihez sem.

Egy dolog van, amit végképp nem ért: hogyan sikerült mindez a kétfaktoros hitelesítés mellett? És ezen aggodalmán rajongói is osztoznak:

Én is azt hittem, hogy a kéfaktoros hitelesítés mellett nem történhet meg ilyen, akkor mi történhetett ? Kérlek oszd meg velünk, ha sikerül rájöjj!

- kérte őt egy kővetője.

Jézusom , már a kétfaktoros hitelesítés sem ér semmit?

- értetlenkedett más is az Instagram posztja alatt.

De volt olyan is, aki inkább másra volt kíváncsi: