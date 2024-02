Megrázó felvétel: kerekesszékbe került Zsófia hercegné

A királyi család számára mindig is egy dolog volt a legfontosabb: a nép. Éppen ezért munkájuk túlnyomó többsége abból áll, hogy konzultálnak a néppel, jótékonykodnak, jótékonysági szervezeteket tartanak fenn, és kiállnak a nemes célok mellett. Rendszeresen látogatnak például szegényebb országokba, hogy felhívják a figyelmet az éhezésre, ugyanakkor számos egyéb fontos ügy mellett is kiállnak. Eduárd herceg és felesége, Zsófia hercegné egy olyan programon vett részt, amely a kerékpározási lehetőséget híreszteli a rokkantak körében. A program azt szeretné elérni, hogy a rokkant emberek számára is örömöt okozzon a sport. Ennek apropóján a herceg és a hercegné kerekesszékes biciklibe pattant: