Mélypont és szakítás után lett a színpad királya a Sztárban Sztár leszek! győztese

Elképesztő izgalmakat tartogatott vasárnap este a TV2-n futó Sztárban Sztár leszek! negyedik évadának fináléja. A döntő utolsó perceiben végül Majka és Pápai Joci csapatának versenyzői, Karapancsev Kristóf és Széchenyi Lili között dőlt el, hogy ki az év legsokoldalúbb előadója: a nézők végül úgy határoztak, hogy a 27 éves mezőtúri énekes volt az, aki a leginkább megérdemli a 20 millió forintos fődíjat és a nyereményautót.

Karapancsev Kristóf emelhette végül a magasba a kupát Fotó: Máté Krisztián

Kristóf a finálé izgalmai után a Borsnak mesélt arról, milyen érzések vannak benne a győzelem után, valamint nyíltan vallott arról a komoly mélypontról is, ami miatt tavaly majdnem végleg befejezte az éneklést.

Tavaly úgy éreztem, hogy egész egyszerűen nem tudok egyről a kettőre jutni, megrekedtem. Az az igazság, hogy meggyőztem magam arról, hogy nem vagyok elég tehetséges ehhez a szakmához.

Az, hogy később jelentkeztem a Sztárban Sztár leszek!-be, mindössze egy próbálkozás volt. Úgy voltam vele, hogy miért is ne? Nem gondoltam azt, hogy túl sokáig fogok jutni. Először talán a középdöntőnél éreztem hasonló eufóriát, mint most, amikor bejutottam az élő show-ba. Akkor egy hétig tartott, amíg meg tudtam magamnak fogalmazni, hogy mit érzek pontosan, most nem tudom, mennyi ideig fog ez tartani, egy dolog viszont biztos: meggyőzött arról az a műsor, hogy a helyem ott van a színpadon – árulta el meghatottan Kristóf, aki először a keresztapját hívta fel az eredményhirdetés után.

Jót tett neki a szakítás

A Bors először számolt be arról, hogy Karapancsev Kristóf kedvesével közös megegyezés alapján véget vetett a kapcsolatának, pedig korábban minden tökéletesnek tűnt. Az énekes saját bevallása szerint elhanyagolta a kapcsolatát, ez is vezethetett a szétváláshoz. A fiatal énekesnek viszont a műsor miatt most nem olyan az élete, hogy beleférjen egy újabb románc, inkább a karrierjére szeretne koncentrálni.

Kristóf valósággal szárnyalni kezdett szakítás után Fotó: Máté Krisztián

– Be kellett látnom, hogy most a zenélésre és a műsorra szeretnék koncentrálni száz százalékig. Ezzel együtt azt is felismertem, hogy az utóbbi időben elhanyagoltam a párkapcsolatomat. Ezért nehéz szívvel, de közös megegyezéssel úgy döntöttünk a párommal, hogy külön utakon folytatjuk. Nem hagytunk nyitva kiskapukat, elengedtük egymás kezét, de azt megbeszéltük, hogy bármiben számíthat rám és én is rá. Úgy érzem, hosszú távon jó döntést hoztam, még akkor is, ha rövid távon nagyon meggyötörtek a történtek. Mindenesetre igyekszem különválasztani a szakmát a magánélettől – ismerte be sóhajtva Kristóf lapunknak október végén, aki közvetlenül a szakítás után egy lírai Sam Smith dallal lépett színpadra az élő show-ban és egyből adásgyőztes lett! Az biztos, hogy egy ilyen érzelmes produkcióhoz kellett valamiből merítenie Kristófnak, ami minden bizonnyal a magánéleti válsága volt.