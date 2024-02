Kálloy Molnár Péter új kihívások előtt áll: „Mindig a csúcsokat látom magam előtt”

Kalloy Molnár Péter ízig-vérig művész ember, hiszen rengeteg csodás színházi-, filmszerep, rendezés, műfordítás, zenei album és vers fűződik a nevéhez. Mint ilyen embernek pedig folyamatosan újabbnál újabb ötletek kavarognak a fejében. Nem sokára egy újabb vízióját láthatja a nagy érdemű, ugyanis február 8-án, az Uránia moziban mutatja be egy komplex színházi esten a zenekarával legújabb lemezét. A kreatív projektjein felül pedig a 2023-as tanévben fiatal színészeket is oktat a szakmája szépségeire.

Kálloy Molnár Péter társoktatója a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. (Fotó: Markovics Gábor)

Új kihívás a pad másik oldalán lenni

Kálloy Molnár Péter 2023-tól Ilja Bocsarnikovsz és Oberfrank Pál társaságában osztályfőnöke egy prózai színészosztálynak a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. A színész elmesélte a Borsnak, hogy ez számára is egy új kihívást jelent, hiszen most az iskolapad másik oldalán kell helyt állnia.

Azt kijelenthetem, hogy a tehetséget nem lehet tanítani, de a szakmai minimumot át tudom adni a diákoknak.

— Mi az, amit tudni érdemes erről a kihívásokkal teli, de gyönyörű szakmáról! Hogy néz ki kívülről egy-egy megvalósítása a szerepeknek, hogy a rendezőnek, ezáltal a nézőnek jó élmény legyen egy darab vagy egy film megnézése — kezdte Kálloy Molnár Péter, aki azt is hozzátette, hogy igyekszik a saját tapasztalatait átadni, és arra biztatni a tanulókat, hogy merjék kipróbálni magukat. Az új helyzet a színész-rendezőnek is jó tapasztalás, hiszen művészként el kell fogadnia, hogy most diákjai vannak a reflektorfényben, elárulta azonban, hogy ezt az akadályt könnyedén megugrotta.

„ Mindig a csúcsokat látom magam előtt ”

Új koncertjének és albumának címe Lámpaláz, aminek kapcsán felmerül a kérdés, hogy egy ilyen tapasztalt színész érez-e még lámpalázat? Kálloy Molnár Péter büszkén vállalja, hogy még a mai napig izgatott szokott lenni mielőtt a színpadra lép.

Mindig is bizonytalan ember voltam, bár nem mindig mutatom ezt kifelé.

— Úgy vélem művészként mindig arra kell törekednem, hogy ne elégedjek meg az esti teljesítményemmel, mindig jobbnak kell lennem. Minden reggel a hegyet látom magam előtt, a csúcsot, ahova eljuthatok.

A művésznek mindig meg kell újulnia, nem lehet sokáig elégedetten megállni

— mesélte a színész-rendező.

Különleges színházi élménnyé akarja tenni a koncertjét Kálloy Molnár Péter

A színész elmondta a Bors kérdésére, hogy nagyon jól érzi magát most a bőrében, és izgatottsággal várja, a jövő hét csütörtököt. Ugyanis zenekarával egy különleges zenés esttel készülnek közönségüknek. A sztárvendégek között Ferenczi György és Farkas Izsák is színpadra lép.

Az új lemezünk bemutatója lesz nem sokára, amit szerettünk volna egy különleges színházi élménnyé tenni.

— Lesz benne persze zene, interaktivitás, színház, improvizáció. De természetesen a korábbi dalainkból is szemezgetni fogunk — mesélte a színművész, aki bízik abban, hogy rengetegen lesznek kíváncsiak erre az egyszeri és megismételhetetlen estére.