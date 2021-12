Rommá törte autóját Kálloy Molnár Péter – Leszokott a száguldozásról

December 12-én, vasárnap késő délután a budapesti BAH csomópontnál, a felüljáró alatt ütközött össze eddig tisztázatlan körülmények között egy Alfa Romeo és egy Ford EcoSport gépjármű. Az esethez a fővárosi hivatalos tűzoltókat is riasztották, a helyszínen áramtalanították az autókat. A helyszínen készült fotók kikerültek az internetre, a kocsik töréséből arra lehet következtetni, hatalmasat ütközhetett a két sofőr. A szemtanúk szerint egyikük az ismert színész, Kálloy Molnár Péter volt.

A Bors aggódva kereste meg a művészt, hogyléte felől érdeklődtünk, de nagyon meglepte hívásunk, ugyanis tőlünk tudta meg, hogy az internetet már körbejárta balesetének híre, sőt a helyszínen készült fotók is. Kálloy érdeklődésünkre nem erősítette meg, de nem is tagadta, hogy valóban ő volt az egyik autós. Zavartan csak annyit mondott, hogy nem kíván a történtekhez semmit sem hozzáfűzni. Arról, hogy ki volt a vétkes, egyelőre még nem tudni semmit, a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Szerencsésre nem lett nagyobb baj, hiszen a fotók és a rommá tört autók arról árulkodnak, nagyobb ütközés következhetett be.

Talán ez annak is köszönhető, hogy Kálloy Molnár Péter rutinos sofőrnek számít, évtizedek óta vezet. Saját bevallása szerint fiatalon is meggondolatlanabb volt a volán mögött, lapunknak nyáron adott interjújában mesélt arról, megesett, hogy száguldozott az utakon.

Mivel már elévült, nyugodtan mondhatom, hogy húsz évvel ezelőtt nemritkán fordult elő, hogy kétszázzal száguldoztam, vagy annál is gyorsabban – állította a színész, aki akkor azt mondta, hogy gyermekei születése óta betartja a sebességhatárokat.

– Egy szülőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy képes legyen felnevelni az utódait – tette hozzá korábbi interjújában.