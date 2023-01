Megszólalt a szakítás hátteréről Ivancsics Ilona: Nem titok, véget ért a kapcsolatom

A Szomszédok ikonikus szereplője ritkán beszél a magánéletéről, nincs is erre szüksége ahhoz, hogy felhívja magára a figyelmet. Csicsi, ahogy a barátai becézik, nem bulvárszereplő, a mögötte lévő négy évtizednyi szakmai teljesítmény pont elég ahhoz, hogy ismerjék és elismerjék őt. A magánéletében történt változásokról sem beszélne magától, ha el nem indult volna a pletyka színházi körökben… Egy ideje nem látják a színésznő mellett párját és munkatársát, a marketingszakember Pétert.

Ivancsics Ilonát a Szomszédok című sorozatban ismerte meg az ország Fotó: Ivancsics Ilona

15 éven át mindent együtt csináltak

Ivancsics Ilona és Péter tizenöt évvel ezelőtt ismerték meg egymást. A férfi Amerikában élt, leveleken keresztül tartották a kapcsolatot, majd amikor hazaérkezett, elkezdődött a közös munka, 2007-től Péter segítette a színésznőt a társulata, az Ivancsics Ilona és Színtársai beindításában.

Csicsi világ életében pozitív személyiség volt. Ez mit sem változott Fotó: Ivancsics Ilona/Facebook

– Pont egy gyermekelőadással házaltam, amelyet létrehoztam ugyan, de az értékesítésével nem boldogultam. Ebben segített először Péter a szakmai tudásával, aztán szép lassan kinőtte magát a színtársulatunk egy országjáró – sőt, országhatáron kívül is járó – színházzá, amelyet ketten irányítunk: párom a marketinges, én pedig a művészeti vezető vagyok – nyilatkozta a színésznő 2011-ben az Origónak.

Bármibe kezdett, sikert hozott

A színésznő lassan két évtizede működteti nagy sikerrel az Ivancsics Ilona és Színtársai nevű társulatát, az alkotóműhely komoly hazai és nemzetközi sikereket tudhat magáénak.

"Kertszínház Szentendrén, filmvetítéssel a csodas kollégáimmal, barátaimmal, úgy szeretem őket!" Fotó: Ivancsics Ilona/Facebook

A Szomszédok Vágási Jutkája tehát a nagy sikerű sorozat után is nagyon jól megtalálta a helyét a világban, szakmailag és a magánéletében is. Nagy büszkesége a most már felnőtt fia, Bence, aki Londont és Barcelónát is megjárva divatfotósként dolgozik.

Bence az édesanyja nagy büszkesége Fotó: Ivancsics Ilona

Ilona egyébként komoly eredményeket tud felmutatni biokertészként, az aktív sportnak köszönhetően pedig olyan fitten tartja magát még ma is, mintha legalább húsz évvel fiatalabb lenne. A munkabírása kivételes, és bár a szakitás miatt a színházát egyedül ebben a nehéz gazdasági helyzetben nem tudja tovább vinni, igy örömmel vállalna szinházi és tv-s felkéréseket, de addig sem tétlenkedik, 2023 elején, egy egészen új és eddig sosem próbált formátumon is dolgozik Ábrahám Edittel, akihez jó barátság is fűzi. Ketten viszik színpadra a Barátok Közt és a Szomszédok találkozásának az élményét.

Ábrahám Edittel régóta kollégák és jó barátnők Fotó: Ivancsics Ilona

Nincs értelme benne maradni abban, ami nem működik

A szakmai sikerekről szóló hírek mellett a színházi körökben elindult a pletyka is: Csicsi életében komoly változást történt, tavasszal elváltak útjaik Péterrel.

– Nem vagyok bulvárszereplő, világ életemben figyeltem arra, hogy a teljesítményem miatt kerüljek be az újságokba és ne magánéleti hír miatt – mondta a Bors megkeresésére Ivancsics Ilona

Őszinte leszek, nem örülök neki, hogy erről kérdeznek, ugyanakkor titkolni valóm sincs. Véget ért a kapcsolatunk Péterrel, ez nem titok. Március óta külön utakon járunk, és aki azt gondolja, hogy tányércsörömpölős elválásunk volt, azt ki kell ábrándítanom.

Barátságban váltunk el, közös akaratból megbeszélve azt, hogy nincs értelme benne maradni abban, ami nem működik. Azt remélve, hogy az elválás mindkettőnk számára magában hordozza a reményt arra, hogy bár nem vagyunk már fiatalok, még igenis van reményünk arra, hogy teljes és boldog életet éljünk szakmailag és a magánéletünkben is.