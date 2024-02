Itt a vészforgatókönyv: ez történik, ha III. Károly király képtelen lesz ellátni a feladatait

Az egész világot sokkolta, amikor kiderült, hogy III. Károly királynál rákot diagnosztizáltak. A Buckingham-palota tájékoztatása szerint az uralkodó kezelése már meg is kezdődött.

Ez a forgatókönyv lép életbe, ha III. Károly király tartósan cselekvőképtelenné válik Fotó: AFP

Egyelőre úgy néz ki, hogy a betegsége kezelhető és jelenleg a legfontosabb feladatait is eltudja látni, így például heti rendszerességgel egyeztet a brit miniszterelnökkel és a színfalak mögött intézi az állami ügyeket is, ugyanakkor a kezelések miatt már most sok programját le kellett mondania. A király több időt tölt Vilmos herceggel is, aki hivatalosan követi őt a trónon.

Bár még nagyon korai lenne arról beszélni, hogy mi lesz, ha III. Károly király életét vesztené, ám egy ilyen betegség híre mégis csak tervezésre készíti a hivatalos szerveket.