Most érkezett: Katalin hercegné után III. Károly király is kórházi kezelésre szorul

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, derült égből villámcsapásként érte a királyi család követőit, hogy szeretett Katalin hercegnéjük hirtelen kórházba került, és egy komoly hasiműtéten esett át. Még aggasztóbbá teszi ezt az információt, hogy a palota közleménye szerint legalább 10 napig kórházban fog feküdni megfigyelés miatt a hercegné. Néhány órával a műtét bejelentése után aztán újabb információk szivárogtak ki a palotából, az uralkodó III. Károly király is kórházi kezelésre szorul, ugyanis a jövőhéten át fog esni egy beavatkozáson, amellyel a megnagyobbodott prosztatáját fogják kezelni.

Jövőhéten egy kisebb beavatkozásra fekszik be a kórházba III. Károly király /Fotó: AFP

A DailyStar számolt be róla, hogy a király állapota nem súlyos, és rutinbeavatkozásról van csak szó, ugyanis a palota közleménye szerint Károly évente jár kezelésre a prosztatájával, férfiak ezreihez hasonlóan. Most is csak egy ilyen hagyományos korrekciós beavatkozásról beszélünk.

"A király minden évben a férfiak ezreihez hasonlóan prosztata-megnagyobbodás miatt kért kezelést. Őfelsége állapota jóindulatú, és a jövőhéten kórházba kerül korrekciós beavatkozásra. A király nyilvános megjelenéseit egy rövid gyógyulási időre elhalasztják."

III. Károly király sosem titkolta, hogy prosztata problémákkal küzd, a tanácsadói véleménye ellenére mindig is nyilvánosan kezelte az ügyet. Azt szerette volna támogatni ezzel, hogy minél több férfi odafigyeljen a tünetekre, és foglalkozzon az egészségével.