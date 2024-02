Benzinkúton balhézott G.w.M, lázadnak a rajongók

G.w.M és Kulcsár Edina ismét új reality résszel jelentkezett, azonban az epizód nem pont azt a reakciót váltotta ki a nézőkből, amire a házaspár számított. Történt ugyanis, hogy a rapper éppen a fellépésére tartott, mikor megálltak a barátaival az egyik benzinkúton. Ebben még semmi különös nem volna, azonban a töltőállomás pillanatok alatt játszótérré változott, amit G.w.M-en és a társain kívül senki sem élvezett...

G.w.M miatt háborognak a rajongók (Fotó: Szabolcs László)

G.w.M miatt háborognak a neten

A rapper által kreált játszótér lényege az volt, hogy két társa egymást fröcskölte üdítőkkel, miközben ő maga videóra vette az egészet. Első ránézésre olyan volt, mintha fogócskáznának, leszámítva azt, hogy az italokkal körbelocsolták a parkolót, és a rajongók meglátása szerint a berendezéseket is. Mentségükre szóljon viszont, hogy az épületet nem öntözték le, azonban a helyszínen lévő emberek nem nézték túl jó szemmel a történéseket. Ahogy a dolgozók sem, ugyanis a háttérben hallatszódott, ahogyan számon kérik őket.

A benzinkutasok mennyire örülhettek, hogy a teraszt és annak a berendezését agyon locsolták kólával, cukros üdítővel és hamus kávéval. Viszont úriemberek voltak, a beltér tabu volt

− fogalmazott egy hozzászóló a Redditen, de a többiek sem fogták vissza magukat.

− Ez nagyon kellemetlen, még a háttérben a kutas is rájuk szól. Nem értem, miért kell ezt csinálniuk − írta egy másik kommentelő.

− Mint a rossz gyerekek, és még meg is mutatják a világnak. Gratulálok! − háborodott fel valaki, a vélemények pedig folyamatosan gyűlnek a poszthoz. Ha így vesszük G.w.M rovásán már amúgy is sok van a rajongók szemszögéből, hiszen nem ez volt az egyedüli balhéja az elmúlt időszakból. Gondoljunk csak a száguldozására Budapest belvárosában, vagy arra, hogy egyensúlyproblémákkal is a volán mögé ült.