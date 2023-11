G.w.M hivatalosan is bejelentette a szörnyű hírt: "csak hiábavalóság az egész"

Ahogyan arról már a Bors is beszámolt, G.w.M nagyon nehéz helyzetben van. Márk azért feküdt kórházban, mivel hetekig depresszióban szenvedett, aminek következtében nemcsak felszedett 15 kilót, de a bal belső fülében az egyensúlyért felelős szerve is leállt. Aki találkozott már ezzel az állapottal, az tudja, hogy állandó szédülés, egyensúlyzavar, hányinger és levertség kínozza az embert. Már a videókban is jól látszódott, hogy a rapper nincs túl jól, legalábbis a közérzete láthatóan rosszabb volt, mint máskor. Állapotával kapcsolatban jelentett be híreket.

Fontos döntést hozott G.w.M / Fotó: Szabolcs László

G.w.M-nek azt javasolták az orvosok, hogy pihenjen nagyon sokat. Ezzel azonban nem értett egyet a rapper, ezért úgy döntött, mégis megtartja a decemberi koncerteket:

- Rengetegen írtatok a napokban. Egyelőre magamat szeretném újraépíteni (mentálisan, lelkileg)… Egy tuti, hogy a mélységekből tudtam magaslatokba repülni gyerekkorom óta, szóval ha érkezni fogok, mind zeneileg, mind személyesebb dolgokkal (könyv, stb.), azokról tudni fog az ország, viszont még időt kérek. Barátkozom az állapotommal, de elindult bennem már valami. Szeretlek titeket! Hamarosan visszatér a King Kongotok! - írta korábban, amiről már mi is beszámoltunk.

Nincs túl jól

Most azonban kiderült, hogy még mindig nincs jól, ezért fontos döntést hozott meg a decemberi koncertekkel kapcsolatban.

Megírta, mit döntött / Fotó: Instagram

G.w.M megírta a rajongóinak, hogy mivel még mindig rossz állapotban van, lehet, hogy rövidebb koncerteket fog tartani. Ezt azonban azzal kompenzálja, hogy tovább lehet majd vele fotózkodni, és ott marad a rajongókkal "bandázni". Azt sem szalasztotta el, hogy patkánynak nevezze azokat, akik nem kedvelik, és elmondta a 24 óráig elérhető történetében, hogy a rosszakarókkal nem kell foglalkozni.