Újabb részletek derültek ki Fekete Dávid szakításáról

Fekete Dávid nemrég nagy örömmel beszélt boldogságáról: újra rátalált a szerelem. Kapcsolatuk még gyerekcipőben járt, amikor a nagyvilágnak is bemutatta választottját. A nála 10 évvel fiatalabb Réka még az énekes gyermekeivel is nagyon jól kijött, és úgy tűnt, igazán nagy szerelem az övék, Dávid mégis néhány nappal ezelőtt a közösségi oldalán azt jelentette be, szakítottak. Az énekes most őszintén beszélt a történtekről, és elárulta, mi állt valójában a döntése hátterében.

Nemrég még boldogan mutatta meg új választottját (Fotó: Bánkúti Sándor)

Ez valóban nagyon jó kapcsolat volt. Egyéb, rajta kívülálló okokból kellett meghoznom a döntést.

Tényleg úgy volt szép és jó, ahogy volt, szerintem nagyon összeillő páros voltunk. Hogy lesz-e egyszer még közös utunk, azt majd nyilván az élet eldönti. Mindig az volt bennem a legnagyobb kérdés, és sokszor feltettem magamnak, hogy az szeret igazán, aki elenged, vagy az, aki sosem – mondta az egyik magazinműsornak.

Dávid szeptember elején még vidáman énekelt a szabadulása utáni új életéről. Nemcsak a munka területén voltak újra sikerei, hanem a szerelem is bekopogtatott az életébe. Kétség sem fért ahhoz, hogy Rékával közösen tervezik a jövőt, még a fiainak is bemutatta fiatalabb szerelmét. A határtalan boldogságnak azonban pillanatok alatt vége szakadt...

Nyilván sosem úgy áll az ember egy kapcsolathoz, hogy mikor lesz vége, hanem hogy az tényleg örökké fog tartani.

Én legalábbis így vagyok vele. Aztán történhetnek olyan váratlan események, amik miatt lehet, hogy megváltozik. A döntés egy kívülálló ok miatt lett meghozva, de nekem a szeretetem továbbra sem múlt el. Semmilyen rossz érzésem nincs irányába – ismerte el a riportban.

Dávid egyelőre nem áll készen az ismerkedésre (Fotó: Bánkúti Sándor)

Dávid alig egy hónapja még arról beszélt, hogy az idei volt a legboldogabb születésnapja, amit a 11 évvel fiatalabb barátnőjével közösen ünnepeltek. Egy napon született volt párjával, akivel akkor még csak két hónapja tartott a kapcsolata. Túl voltak egy nagy, közös családi rendezvényen is, és bemutatta gyermekeinek is szerelmét. Nehéz időszak van mögötte, és az sem könnyíti meg a helyzetét, hogy nyár óta szabadon, nyomkövetővel a lábán mozoghat Győr közigazgatási területén és Dunaújvárosban is. Barátnőjével ennek ellenére csak úgy volt alkalmuk találkozni, ha a Budapesten élő lány ellátogatott hozzá.

Más a komfortja annak, ha az ember teljesen mozoghat, oda mehet, ahova akar, úgy csinál programokat, azt adja magából, ami ő valójában.

Nyilván ez egy korlátozott állapot, biztos ez is nagyon sokat számít – fűzte hozzá.

A riportban arra is kitért, egyelőre nem áll készen az ismerkedésre, megviselte a szakítás.

– Úgy gondolom, ha ilyenkor valaki valóban tud találni egy másik párt magának, akkor nem is voltak igaziak azok az érzések, amelyeket valójában magában őriz. Nem gondolnám, hogy egy új párkeresésbe elmennék, akkor nem is lett volna igaz, amit iránta érzek – mondta az énekes, aki hozzátette, idő kell neki, hogy feldolgozza a történteket, és nem zárkózik el attól, hogy a jövőben Rékával újra egymásra találjanak.