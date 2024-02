Ezt nem láttuk jönni! Kempf Zozo biciklizni tanította Kasza Tibit – Videó

Kempf Zozo volt a Szerencsekerék legutóbbi adásának sztárvendége. A két civil játékos és a stúdióban ülő nézők nagy örömére, egyszer csak Kasza Tibi az Exatlon Bajnokának versenybicajával jelent meg. Úgy gondolta legjobb, ha a sportág világbajnoka tanítja meg rajta kerekezni...

Elég viccesen nézett ki Kasza Tibi Kempf Zozo verseny BMX-én (Fotó: TV2)

Kempf Zozo mutatványától elállt Kasza Tibi szava

A gyulai extrémsportoló 2013-ban első helyezést ért el street kategóriában a kölni BMX Világbajnokságon, ami után saját YouTube-csatornát indított. Ott mutatja be nyaktörő mutatványait, amik nagy népszerűségnek örvendenek. Néhány felvételt Kasza Tibi is látott már tőle és azt is látta, amikor Zozo a Dancing with the Stars versenyzőjeként biciklis szaltóval érkezett meg a táncparkettre. A televíziós műsorvezető így nem hagyhatta ki a Szerencsekerékben, hogy megkérje Zozót, tanítsa meg a mini biciklin hajtani. De végül úgy döntött, egyedül is menni fog neki, ám még kettőt sem tudott tekerni a speciális bringán. Ezért inkább átadta a járgányt a világbajnoknak, aki nyaktörő mutatvánnyal kápráztatta el a stúdióban lévőket.

A sportoló egyébként bejutott a fődíj-játékba, közel 1 millió forinttal, amit végül elbukott.

Forma 1-es világsztárt is tanított már

A BMX világbajnok együtt forgatott egy világhírű Forma-1 versenyzővel, és ha már így alakult, bringás trükköket is tanított Valtteri Bottas-nak.

Mint kiderült, régebben, amatőr szinten ő is BMX-ezett. Kapva kaptam az alkalmon, hogy megtanítsam néhány trükkre, persze biztonságos körülmények közt. És el kell, hogy mondjam, ügyes volt nagyon. Legközelebb remélem ő tanít majd engem a versenykocsijával száguldani. De, hogy mennyire közvetlen, jól mutatja, hogy a forgatás végén megkért, vigyem már el az én kocsimmal a bokszutcába. Gondolkoztam egy kicsit – ja nem – így lettem egy időre egy világsztár személyi sofőrje!

- mesélte korábban a Borsnak Zozo.