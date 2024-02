Ez ám az élet: fergeteges nászútra ment Tóth Vera

Bombaként robbant a hír, miszerint Tóth Vera és kedvese, Pauli Zoltán úgy döntöttek, hogy összeházasodnak. A mesébe illő esküvőről azóta már több részletet is megosztottak, így amellett, hogy Vera milyen gyönyörű menyasszony volt az is kiderült, hogy a nagy napon testvére, és annak kislánya, Hannaróza is koszorúslány volt.

Fotó: Knap Zoltán

Nemrég az énekesnő arról számolt be, hogy férjével Izlandra utaztak, most pedig a nászútról osztott meg egy fotót. Helyszínül Rómát választottak, ahová a Baranya vármegyei Palkonyáról utaztak át.

Reggel Palkonya, este Róma! #nászutazók

- írta a szerelmes fotójuk mellé Vera Instagram-oldalán.

A közös képet itt tudod megnézni.