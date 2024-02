Nem bírták tovább: Tóth Vera és férje elhagyta az országot

Mint ahogy arról a Bors beszámolt, tavaly nyáron igazi bombaként robbant a hír miszerint húga, Tóth Gabi válásának a kellős közepette Tóth Vera és kedvese, Pauli Zoltán úgy döntöttek, hogy összeházasodnak.

Tóth Vera és férje elhagyta az országot Fotó: Boldog Ati / Hot magazin

A mesébe illő esküvőről azóta már több részletet is megosztottak, így amellett, hogy Vera milyen gyönyörű menyasszony volt az is kiderült, hogy a nagy napon testvére, és annak kislánya, Hannaróza is koszorúslány volt.

Tóth Vera és Pauli Zoli elhagyta az országot

Most pedig úgy látszik, hogy az énekesnőnek és férjének végre eljött az ideje, hogy kikapcsolódjanak egy kicsit, Vera legújabb fotója alapján ehhez pedig a festői szépségű Izlandot választották.

Szelfi, valahol, Izlandon…

– írta az énekesnő a fotóhoz, amelyet ITT te is megnézhetsz!