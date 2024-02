Most érkezett a tragikus hír: elhunyt Szurdi Miklós

Szomorú nap a mai a színházrajongók számára: most érkezett a hír, miszerint elhunyt Szurdi Miklós színész, rendező, színházigazgató, forgatókönyvíró. Halálát Dr. Pásztor László, Erdőkertes polgármestere jelentette be Facebook-oldalán. "Mély megrendüléssel fogadtam a hírt. Nagyon megkedveltem Őt, mert fiatalos gondolkodása és sajátos világlátása ösztönzően hatott a környezetére. Szurdi Miklós művész volt. Egy ember, akire számíthattam. Munkaerő, aki szívén viselte Erdőkertes kulturális életét. Egy hős, aki kitartóan viselte hosszantartó, komoly betegségét. Elment, és nagy űrt hagy maga után. Köszönjük Miklós, hogy nekünk is voltál!" – olvasható a bejegyzésben.

Szurdi Miklós 1950. október 2-án született Budapesten. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán előbb színész (1970–1974),[2] majd rendező (1971–1976)[3] szakos diplomát szerzett. 1969–1970-ben filmgyári asszisztens volt. 1975–1979 között a kecskeméti Katona József Színház, majd 1979–1982 között a szolnoki Szigligeti Színház tagja volt. 1982-től a Nemzeti Színház tagja. 1983-tól a Mafilm és a Magyar Televízió rendezője. 1990 óta a Veszprémi Petőfi Színház rendezője. 2003–2008 között a székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója volt. 2007-ben ő rendezte meg Elton John és Tim Rice Aida c. musicaljét, amely Magyarországon akkor ősbemutatónak számított.

Első feleségétől, Gór Nagy Máriától két fia született. 1988-ban elvette feleségül Appel Editet, akitől szintén két gyermeke született. Az 1990-es évek közepén házasodtak össze Xantus Barbarával. Két gyermekük született.

Nyugodjék békében!