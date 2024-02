Durva önostorozásba kezdett Schobert Norbi, aggódnak a rajongók

Schobert Norbi és Rubint Réka azóta alkotnak egy párt, mióta az eszünket tudjuk. Már nagyon régóta házasok, de a mai napig fülig szerelmesek egymásba. A titkuk talán pontosan az, hogy sok időt szakítanak arra, hogy kettesben is legyenek, hogy romantikázzanak és randizzanak. Most éppen az alakreform táborukban tartottak farsangot, mire ők is beöltöztek. Bár Réka küllemével nagyon meg volt elégedve, saját maga azonban nem tetszett neki. Öregnek és csúnyának titulálta magát, ami miatt aggódni kezdtek a rajongók:

Alakreform tábor és farsang. A téma: giccs. Hát én Zanzibár turistának akartam öltözni, de inkább öregedő Crocodile Dandee sikerült! Réka viszont nagyon raj lett!