Drámai vallomást tett a magyar énekes: "elvesztettem édesapám, nekem kell összetartani a családot"

Abebe Dániel Bebe a Palikék Világa by Manna Szóló című műsornak volt a legújabb vendége. A beszélgetés során mély témákat is érintettek Dombóvári Vandával, így került szóba többek között az is, hogy tavaly elveszítette édesapját.

Bebe példaképként tekintett apukájára

Az énekes ez idáig nem beszélt gyászáról, ennek pedig az az oka, nem szereti, és nem is szokta másokra terhelni a problémáit.

– Én önmagamban rendezem le a dolgaimat, nem nagyon beszélem ki. Belülről nem feltétlenül érződik ugyanaz, mint amit kifelé mutatok. Édesapám is ilyen ember volt. Soha nem beszélt, inkább megoldotta a problémáit – mondta a műsorvezetőnek, majd felidézte, milyen nagyszerű embernek tartotta apukáját.

Sajnos tavaly elvesztettük. Számomra ő a világ legerősebb és céltudatosabb embere.

– Annak idején egyedül érkezett Etiópiából, sportolni jött Magyarországra, bokszoló volt. Papp Laci világszerte ismert volt, tőle szeretett volna tanulni. Egy térdsérülés miatt azonban a boksz abbamaradt, az orvosi egyetemen találkoztak édesanyámmal – mondta Bebe, aki megemlítette, apukájához hasonlóan őt is érdekelte a boksz. – Sokat beszélt róla. Kiskorunkban kesztyűztünk is, próbált bennünket tanítgatni, aztán a zene annyira elsodort, hogy minden mást alágyűrt – fűzte hozzá.

Ő vette át édesapja „szerepét”

Az énekes édesapja sebész, míg édesanyja fül-orr-gégész. Összetartó a családjuk, még annak ellenére is, hogy a világ minden részén élnek rokonok. Az összetartozás pedig öröklődött, hiszen két húgával és anyukájával nagyon szoros kapcsolatban áll. Úgy érzi, neki kell átvenni azt a szerepet, amit évtizedeken át apukája látott el.

Kint van a házban, a nappaliban egy kép róla, csomószor felteszem neki a kérdést: „most ez így jó?”

– Amikor egy sorsdöntő vagy egy nagyobb projekt előtt vagyunk, néha meg szoktam beszélni vele ezeket a dolgokat. Megkérdezem tőle: „na, fater, te most mit csinálnál?” Szerintem ezt mindenki így érzi. Amikor a családfő elmegy, a család vezető nélkül marad. Azt érzem, hogy a két húgom és édesanyám, és úgy minden, most már az én felelősségem. Nekem kell összetartani mindent. Ezt érzem, amióta ő elment – mondta megtörten Bebe.