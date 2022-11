Bebe vallomása: Volt hullámvölgy a kapcsolatomban, nem is egy

Voltak hullámvölgyek az elmúlt években Abebe Dániel „Bebe” és Tóth Boglárka kapcsolatában. Az énekes három éve mutatta be párját a nagyvilágnak, a szerelmesek a koronavírus-járvány kirobbanása előtt ismerkedtek meg. Akkor még arról beszéltek, együtt tervezik az életüket.

Három éve vannak együtt Fotó: Facebook

Nemrég azonban az derült ki a pár közösségi oldaláról, hogy nincsenek már együtt, hamarosan mégis egy újabb közös fotót osztottak meg a követőikkel. A zenész a Ripost kérdésére őszintén válaszolt, nem titkolta, hogy mint minden kapcsolatban, nekik is akadtak nehézségeik. Úgy fogalmazott, a puding próbája az evés, két év összezártság alatt ez „evés volt a négyzeten”. Szerinte a világ történései is befolyásolják a kapcsolatokat.

Volt hullámvölgy, nem is egy, de együtt vagyunk.

Kibékültünk, úgy döntöttünk, hogy közösen lépdelünk tovább az úton. Felújítottuk a házat, építjük tovább a közös életünket. Sokat dolgozunk, annyi nehézség van a világban, hogy néha a holnapnál tovább sem látok.

Mind a ketten teszik a dolgukat, rengeteget dolgoznak. Bogi biológusként végzett az egyetemen, táplálkozási tanácsadóként dolgozik, és mellette énekel. Bebe nagyon büszke párjára, kiemelte, Bogi olyan embereken is segített, akiken más már nem tudott. Ami az éneklést illeti, nagyon örül annak, hogy kedvese is azt csinálhatja, amit szeret. Imád énekelni, hétvégente fellép.

A pár festői környezetben él, méghozzá három ebbel.

– Megmentettünk egy epilepsziás németjuhászt, mára már tünetmentes, nagyon örülök, hogy így alakult. Egy másik kutyát fél évesen hoztunk el, és hát persze ott van Bogi kutyája, Joeyka. Van három kutya gyerekünk. Szotyi és Kleo elment, fájdalmas volt.

Bebe szintén nagyon elfoglalt. Mint mondja, habár jó évet zárt, sok fellépése volt, a zene nem egy állandó stabilitást mutató műfaj.

– Most lesz egy kis nyugi, jön az uborkaszezon, de nem is baj, mert közben a Melody Maker formációval is dolgozunk sokat. Ez egy show-zenekar, egy hatalmas produkcióval. A Shy Guys, a Bestiák, a Back II Black tagjai és más profi zenészek álltunk össze, mindenki által ismert dalokat adunk elő. Kilencven nótánk van, egy évig készültünk csendben.