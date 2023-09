Hidegzuhanyként érte Bebét a diagnózis: „Attól rettegtem, hogy elveszítem”

Bebe két kutyus boldog gazdája. Mindkettőt menhelyről fogadta örökbe, és első pillanattól kezdve családtagként tekint rájuk. Gyöngy öt hónappal ezelőtt került hozzá. Összenőttek, de máris egy nehéz időszak elébe néznek, ugyanis egy olyan dolog történt velük, amire az ember gondolni sem mer.

– Semmi baj nem volt, egészen idáig. Nemrég arra lettem figyelmes, hogy Gyöngy kedvtelen, majd néhány napra rá nem evett, végül már inni sem akart – kezdte a Borsnak Bebe.

Bebe mindkét kutyusát menhelyről fogadta örökbe (Fotó: Markovics Gábor)

Hosszú lesz a felépülés

– Egyik este rendkívül bágyadt volt, azonnal mindent otthagytam és elvittem az állatorvoshoz.

Amúgy is ideje volt egy teljes kivizsgálásnak, erre is sor került, majd a vérvizsgálatból kiderült, hogy szívférges.

– De ha ez még nem lenne elég, egy kisebb fokú hasnyálmirigy-gyulladást is megállapítottak nála. Azonnal megkezdődött a kezelése, néhány napon át injekciót kapott, majd áttértünk a gyógyszerre. Sajnos nem kecsegtettek semmi jóval, ugyanis a gyógyulása eltarthat egy évig is. Három havonta fogják ellenőrizni a vérképét, kéthetente pedig az injekciót is meg kell ismételni – mondta szomorúan Bebe, majd hozzátette, kemény időszak vár rájuk, mert hosszú lesz a gyógyuláshoz vezető út.

– Azt tudom, hogy a szúnyogok által terjed ez a betegség, és hiába élnek gyakorlatilag egy burokban, szinte egész nap a házban vagy a kertben tartózkodnak, mással alig érintkeznek, mégis meglepett a diagnózis. Talán az egyik séta alkalmával fertőződhetett meg, másra nem tudok gondolni.

Mondanom sem kell, mennyire megijedtem. Attól rettegtem, hogy elveszítem.

– Ez épp olyan, mint amikor az ember azt gondolja, sérthetetlen, vele semmi nem történhet, majd egyik pillanatról a másikra hideg zuhanyként éri a probléma. Remélem, hogy fel fog épülni – árulta el.

„Félve megyek el egy-egy koncertre”

Az énekes mindent elkövet, hogy Gyöngy kedvében járjon, de a kutyus továbbra sem akar enni, csak gazdája kezéből fogad el néhány falat ételt.

Szerencsére már jobb a kedve, játszik a kicsivel, az étvágyával van probléma. Folyamatosan ezen kattogok, félve megyek el egy-egy koncertre.

– Bébiszittert fogadtam, plusz bekameráztam a házat, hogy folyamatosan tudjam csekkolni, mit csinálnak, ha nem vagyok itthon. Pedig nagyon hálás vagyok az égieknek, mert rengeteg munkám van. Nem tudok az elmúlt időszakból annyira mozgalmas nyarat, mint az idei volt. Egy határon túli zenekarral is színpadra lépek, szeptemberben kezdődik egy turnénk – mondta érdeklődésünkre.