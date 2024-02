Felforr a levegő, mélyen dekoltált fürdőruhában villantott Dobó Ági

Dobó Ági 2010-ben lett a Miss World Hungary magyarországi szépségverseny győztese. Ugyanebben az évben költözött össze párjával, akitől két gyermeke született. Legújabb Instagram-fotóján jól látható, hogy megőrizte tökéletes alakját, amelyet egy mélyen dekoltált fürdőruhában pózolva mutatott meg követőinek.

Nemrég arról is írtunk, hogy Dobó Áginak családbővítési tervei vannak. Szeretne újra várandós lenni, babaillatot érezni a házban, valamint érettebb fejjel, lélekkel megélni az anyaság minden pillanatát, bár azt, hogy mikor, vagy azt, hogy egyáltalán be is vállalná a harmadik gyermeket, nem tudja egyelőre.