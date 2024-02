Súlyos dologgal gyanúsítottak meg két magyar hírességet, majd lehullt a lepel az igazságról

A magyar youtube-os videómegosztó közösség egyik leghíresebb videós bandáját, a TheVR-t meggyanúsították azzal, hogy egy céget béreltek fel arra, hogy követőket és megtekintést vásárolva növesszék a már így is több, mint félmilliós tábort számláló feliratkozó számukat. Páratlanul híresek a srácok a magyar videójátékos körökben, mondhatni 10 éve benne vannak a szakmában, szinte már mindent elértek, ezért is nagyon szkeptikusan fogadták sokan a feltételezéseket, amiről kiderült, nem is biztosan az, aminek látszik.

Magyar videósok nevével élnek vissza a netes csalók új generációja - Fotó: Facebook TheVR

TheVR csalás

Jani és Pisti, a két fő alappillérje a közkedvelt videós tartalomgyártó csapatnak, nagyon sikeresek. Több nagy követőjű csatorna tulajdonosai, sőt élőadásos menetrenddel szórakoztatják közönségüket minden héten több platformon is. Ezért is ért mindenkit meglepően egy rajongó Reddit posztja, amiben megosztotta az emberekkel, hogy őt felkereste valaki, aki azért fizetne, hogy a TheVR csatornára feliratkozzon:

– A képek magukért beszélnek. Ti mennyire tartjátok korrektnek az ilyen jellegű feliratkozószám növelést? – vádolta meg a videósokat a poszt alkotója, akinek alsó hangon 100 ezer forintot ajánlottak az egyszerű munkáért, amiről kiderült, hogy igazából egy nagy átverés.

Csalásba keverték a videós pár nevét - Fotó: Reddit

Ne dőljünk be az átverésnek!

Ha egy ismeretlen ember felveszi velünk a kapcsolatot egy egyszerű munka ügyében, amivel több száz dollárt kereshetünk csupán azzal, hogy adott oldalakat bekövetünk, akkor ne dőljünk be még akkor sem, ha azonnal utalnak nekünk pénzt, mert onnantól kezdődik a csalás része a dolognak – állítja egy kommentelő, akit szintúgy megtaláltak.

– Ezek átverések. Engem is betaláltak. Itt a story: Rám írt egy kamuprofil. Ugyanezt a dumát lenyomta. Kérte, hogy kövessem be az Amazont és egy amerikai youtubert. Megtettem és ezek után átküldtek 20 usdt :) mondom mi van ezekkel. Következő nap minden fél órában küldtek egy insta nevet, amit be kellett követni. Screenshotot kellett küldeni, mint bizonyíték, hogy bekövetted a kért oldalakat és számolták, hogy mennyi pénzed van már. 5-10-15 usdt és így tovább. Miután elkészült a screenshot, azonnal kikövettem az oldalakat, ugyanis itt nem az a lényeg, hogy követőbázist növeljenek ismert vagy kevésbé ismert embereknek. Napközben 5 alkalommal vannak "business task"-ok, amikor be tudsz fizetni 80-100-200-500 vagy 1000 usdt és fél órán belül visszaküldenek +20-30 százalékot. Ez az átb*szás része a dolognak. Vagyis először elküldenek neked 20 usd-t, megelőlegezve a bizalmadat, majd pedig jön az átb*szás, mert ha egyszer fizettek, akkor majd máskor is fognak. Én az elején kaptam 20 usdt-t, majd másnap összegyüjtöttem további 45-öt, vagyis összesen 65 usdt átküldtek nekem. De miután nem voltam hajlandó részt venni a business taskban, vagyis a nyilvánvaló átb*szásban, kizártak a csoportból – osztotta meg tapasztalatát a kommentelő, aki ezzel fel akarja hívni a figyelmet arra, hogy ne essünk bele egy hasonló csapdába!