Bomba hírt jelentett be Curtis: úton van a következő

Amikor Majka és Curtis szakítottak, akkor bizony nagyon sokan kezdtünk aggódni, hogy vajon mi lesz a focistából lett rapperből? Sokan ugyanis úgy gondolták, hogy csapatukból Majka a húzó ember, aki nélkül Curtis nem tudja megállni a helyét. Ráadásul egy nagyon nehéz időszakban is járt akkor: drogproblémákkal küszködött. Szerencsére azonban Curtis erős volt, és képes volt lábra állni. Most csillaga megállíthatatlanul száguld felfelé, ráadásul most bejelentette, hogy úton van a következő slágere, ami miatt ünnepelnek a rajongók.