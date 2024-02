Berki Mazsi kisbabát vár? Gyanúsan kerekedik a pocakja – Fotó

Berki Krisztián halála után a gyász úgy szakadt rá Mazsira, mint egy málhás kő, sokáig úgy tűnt, ki sem tud mászni alóla. De ott volt a pár hónapos közös kislányuk, Emma, muszáj volt erősnek lennie. Az özvegy ha nehezen is, de ahogy teltek a napok, kezdte összeszedni magát. S bár nem számított rá, pár hónap múlva Ámor nyila is eltalálta. Egy darabig ugyan győzködte magát Mazsi, hogy még nincs itt az ideje, de végül megadta magát a szerelemnek.

Berki Mazsinak minden oka megvan a mosolyra (Fotó: Szabolcs László)

Bővül Berki Mazsi családja?

Sokáig nem is akart beszélni új kapcsolatáról az izomceleb özvegye, nem akarta, hogy bárki megszólja boldogságát, ráadásul tanulva kirakat életéből, inkább már óvja magánéletét. Instagram posztjaiból azonban nem volt nehéz követni a mindennapjait. Összeköltözött Zoltánnal, aki Székesfehérváron ismert vállalkozó. A sármos férfi igyekszik mindent megadni kedvesének és a kis Emmának, gyakran utaznak valami egzotikus helyre hol kettesben, hol négyesben. Ugyanis párjának is van egy kislánya, akivel Mazsi és Emma is hamar megtalálta a közös hangot. Az influenszer többször mutatott olyan videót közösségi oldalán, ahol Zoltán gyermekével táncikálnak. Azt pedig már a hot! magazinnak mesélte a sztáranyuka, hogy gyermeke pótapaként néz Zoltánra. Szóval újra minden kerek Berki Mazsi életében, olyannyira, hogy Valentin-napon először közös fotón mutatta meg követőinek kedvesét.

S talán az sem véletlen, hogy a szerelmes celeb most vállalta be az első közös fotót. Pár órával később ugyanis megosztott Instagram-sztoriban egy reklám videót, amin nagyon úgy néz ki kerek pocakja, mintha várandós lenne. Ha viszont nem terhes Mazsi, akkor bizony komoly, krónikus bélproblémái vannak...