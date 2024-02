Elképesztő teljesítmény: ámuldoznak a rajongók Agárdi Szilvin

A lovak sok gondoskodást igényelnek, sőt a lovasnak magának kell felszerszámoznia az állatot, így a kantárt, és a nyerget is. Az összeszokott ember-állat párosnak már gyorsan megy, de egy olyan embernek nagyon nagy kihívás, és türelem szükséges, aki nem rutinos, és nem is lát. Agárdi Szilvi pontosan ezt a jelenetet mutatja be a legújabb TikTok videójában.

Agárdi Szilvi igyekszik mindent megcsinálni, amit csak tud. (Fotó: Facebook/Agárdi Szilvi)

Az énekesnő onnantól mutatja meg a folyamatot, hogy óvatosan felhelyezze a kantárt a ló fejére. Láthatóan már összeszokott párosról van szó, hiszen utóbbi végtelen türelemmel tűri, hogy méretre állítsa a gyeplőt és felkészítse lovasa. Többen is elismerően beszéltek arról, hogy Szilvi mennyire elképesztő, hogy szinte mindent meg tud oldani.

Annyira elképesztő, hogy a még extra nehézségekkel is sportolsz és teljes életet élsz! Csak ámulok rajtad Szilvi! Annyira csodálatos ember vagy

– írták a kommentelők Szilvi videójához.

Férje elsírta magát, mikor meglátta a menyasszony Agárdi Szilvit

Aki ismeri a 28 éves énekesnő történetét, az jól tudja, hogy Szilvi koraszülöttként jött a világra, ennek következtében még csecsemőként megsérült a szeme. Bár kislányként még minimálisan látott, ám valamivel több mint két éve teljesen elveszítette a látását. Ezért ő nem láthatta, hogy milyen gyönyörű menyasszony is volt, azonban ez semmit nem rontott vőlegénye élményén, aki egyszerűen nem hitt a szemének, amikor meglátta káprázatos kedvesét. Erről a könnyfakasztó pillanatról videófelvétel készült, amit most Szilvi megosztott a követőivel.