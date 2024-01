Balázsék bővültek: Kovácsovics Fruzsi ülhetett Vadon Jani székébe

Kovácsovics Fruzsi lelkesen jelentette be, hogy beülhet Jani helyére Balázsék mellé. Ráadásul mindezt egy vicces képpel tette, amire ma élő adásban Sebestyén Balázs is reflektált. A fiúknak nagyon megtetszett Fruzsi képszerkesztő tudása. Ki tudja, talán ez a kép lesz Balázsék új logója?

Kovácsovics Fruzsi vicces képpel jelentette be a nagy hírt (Fotó: Instagram)

Karikás szemek

Balázsék hét eleje óta működnek Vadon Jani nélkül, aki december közepén jelentette be felmondását. Eleinte még nem volt biztos, milyen formában valósul meg a harmadik műsorvezető pótlása, de Balázs és Feri végül tisztázta a dolgot. Egyfajta casting folyamaton mennek majd végig, kipróbálják magukat pár emberrel, legyen az női vagy férfi karakter. Az összhangot és a nézők véleményét is fel akarják mérni. Most Kovácsovics Fruzsin volt a sor, hogy egy kora reggeli kelés után beugorjon a mély vízbe, és végigcsináljon egy adást a fiúkkal.

Hogy ment a korán kelés?

— kérdezte meg Sebestyén Balázs Fruzsitól szinte már az első pillanatban. Az énekesnő elárulta, hogy nehéz dolga volt, főleg miután rengeteg különböző tanácsot kapott. Valaki azt mondta, ne foglalkozzon a külsejével, aludjon amennyit csak tud, majd egyik barátja már kora este rászólt, hogy feküdjön le, mert karikásak lesznek a szemei másnap. A fiúk felkacagtak, majd Balázs meg is ragadta az alkalmat egy beszólásra.

Akkor nem az utóbbit fogadtad meg.

— viccelődött.

Kovácsovics Fruzsinak nagyon izgatott volt a rádiós szereplés miatt (Fotó: Kiss Annamarie)

Fruzsi nagyon felkészült

Bár korábban már vendégként meglátogatta Balázsék műsorát, most mégis izgatottan érkezett a nagy napra. Az odavezető úton még vicceket is gyűjtött, ha esetleg elakadna a beszélgetés. A vallomáson nem igazán lepődtek meg a tapasztalt rádiósok, inkább kíváncsian várták azt a pár viccet, amivel Fruzsi készült. A hangulatot ezután csak tovább oldotta, mikor az énekesnő elárulta, hogy épp Jani bejelentésének napján volt a születésnapja. Kovácsovics Fruzsi tehát 35 éves lett december 11-én, mikor Vadon Jani mindenki megdöbbenésére kimondta:

„Az a legfontosabb, hogy amitől sokan tartottak az elmúlt időszakban, az nem igaz. A műsor nem szűnik meg, a jövőben is megy tovább. Csak éppen nélkülem.”

Talán ez egy jel arra, hogy hosszútávon Fruzsi legyen a műsor harmadik kereke. Ráadásul egy gyanús megjegyzést Feri is tett, szerinte az énekesnő furcsa élete ideális lehet erre a pozícióra. A casting folyamat egyelőre folytatódik, még akkor is, ha a hallgatók kifejezetten jól fogadták Fruzsi személyét. Nem beszélve Sebestyén Balázs kisfiáról, aki élő adásban barkóbázással lelkesítette a csinos sztárt.