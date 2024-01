Zámbó Krisztián megdöbbentő vallomást tett

Zámbó Jimmy dalait egy ország szerette, ezért is viselte meg a rajongókat a halálhíre. Az iránta érzett szeretet azonban 23 évvel később is lángol a rajongók szívében. Ez abból is látszik, hogy Jimmy még most is az egyik legsikeresebb énekesnek számít a magyar popszakmában. A rajongók a mai napig rendszeresen felkeresik szeretett énekesük nyughelyét, hogy friss virágokkal emlékezzenek a kedvencükre.

Mindig friss virágok borítják Zámbó Jimmy sírját (Fotó: Hajdu Ágnes)

Zámbó Jimmy fia drámai bejelentést tett

Jimmy fiai a mai napig szeretettel gondolnak rá, eddig készséggel meséltek és emlékeztek vissza az apjukkal töltött időszakra. Az évforduló kapcsán a Tények plusz műsorában az énekes legidősebb fia, Krisztián mesélt arról, hogy milyen édesapa is volt Jimmy valójában.

– Édesapám nem volt szigorú apa! Valószínű akkor sok csibészséget nem követtem volna el, ha szigorúbb lett volna. Ő nagyon nagyon szeretett minket, szeretett babusgatni, még 16 éves koromban is kisfiamnak hívott – mesélte Krisztián, azonban a egy drámai bejelentéssel zárta az interjúját.

Ez az utolsó, hogy én édesapámról bármit is mondtam. Minden évben ugye megemlékezünk, aminek örülök, de édesapámról nem szeretnék többet beszélni. Nyilván nem egy átlagos emberről van szó, sajnos nem átlagos halállal, amiről mindenki beszél, hogy mi történehetett? Ez végigköveti az életemet, most már 23 éve

– mesélte a Király fia, aki elmondta, hogy nagyon megviselte a halála, és az utóbbi időben fizikailag is.

Krisztiánt nagyon megviselik az édesapjáról szóló hírek, így nem szeretne többet beszélni róla (Fotó: archív)

Barátként gyűltek össze a megemlékezők

Mint minden évben a Király halálának évfordulóján, testvérei szervezték meg a megemlékezést a csepeli temetőben. Azonban az idei évben nemcsak a család, és a rajongók látogatták meg Jimmy nyughelyét, hanem két pap is megáldotta a sírját.

A megemlékezés után Jimmy testvére, Árpy meghatottan mesélt a sok szeretetről, amit családja és néhai fivére kap.

– 23 éve gyakorlatilag töretlen Jimmynek az emléke. Hiába csinálnak bármilyen filmet, bármit tesznek a Jimmy ellenére, nem tudja senki überelni. Ezt az is bizonyítja, hogy hétköznap van, munkanap, és ennek ellenére kijöttek megemlékezni. Számunkra ez nagyon sokat jelent mindenkitől – mondta Árpy, aki azt is hozzátette, hogy minden megemlékezőt úgy kezelnek, mintha családtagok lennének.