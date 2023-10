Megszólalt a válásról Young G Béci felesége

Az utóbbi időben nagyon sokan pletykálnak arról, hogy Mészáros Norina és Young G Béci házassága is - sok más celebhez hasonlóan - válságba került. Ismeretes, hogy Király Viktor és asszonya már külön is élnek, és a kapcsolatuk menthetetlenül megromlott. Sokáig úgy tűnt, hogy Norina és Béci viszonya is erre a sorsra fog jutni, és már azt számolgatták a követők, hogy vajon mikor fognak elválni. Nos, többé nem kell számolgatni, Norina ugyanis mindent elárult.

Béci és Norina köszönik szépen, jól vannak / Fotó: Szabolcs László

Nem úgy tűnik, mint akik válni szeretnének. Az uótbbi időben bejárták ugyanis a fél világot, és sok-sok közös élményt szereztek családként. Most éppen Kanadában voltak, ami hatalmas boldogságot jelentett mindháromójuknak.

Még mindig nem válunk, hanem világot felfedezünk. Csodás energiák voltak a Niagara vízesésnél, rendesen feltöltődtünk

- írta Norina, ez tehát azt jelenti, hogy kapcsolatuk rendben van.

A gyönyörű képeket IDE kattintva lehet megtekinteni.