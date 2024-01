Egy pirotechnikai szakértő is megszólalt Valkusz Milán balesetéről: többen is hibáztak

A ValMar múlt heti első arénás koncertje biztosan emlékezetes marad Valkusz Milán számára – azonban nem feltétlenül kizárólag jó értelemben, ugyanis a teltházas bulin forró pillanatokat kellett átélnie, amikor egy pirotechnikai eszköz miatt megégette magát. Az énekes a lehető legrosszabb pillanatban döntött úgy, hogy a színpad szélére megy, közelebb rajongóikhoz. Ahogy kihajolt a közönség felé, tűz csapott az arcába.

Milán alaposan megégette magát a koncerten Fotó: Flajsz Péter

Az esetről azóta több videó is felkerült az internetre. Ezeken jól látszik, ahogy a ValMar énekese az eset után rögtön az arcához kap fájdalmában, ám ennek ellenére is folytatta pár másodpercnyi szünet után az éneklést. Igaz, a számot követően rövid időre elhagyta a színpadot, ám nem sokkal később vissza is tért.

Hogy mi történt pontosan? Annyi, hogy rosszkor voltam rossz helyen. Vagy hívhatjuk úgyis, hogy belefejeltem a lánggépnek a tűzcsóvájába és abba az olajspriccbe, amit az a gép kilő. Ezekről a gépekről azt kell tudni, hogy van egy hatókörük

– kezdte Milán Tények Plusznak adott interjújában.

– Ennek a következménye az volt, hogy egy pillanatig fel is lángolt a hajam, a ruhám, ami kapott abból a spricből. És ugye nincsen nagyobb baj, hála Isten, csak a szemöldököm hiányzik, a szempillám hiányzik, ugye piros a szemem, meg hiányzik a hajam, meg egy-két szőr, de ennyi baj legyen.

Ezt mondta a szakértő a ValMar-balesetről

Habár Milán tehát szerencsésen megúszta a Papp László Budapest Sportarénában történt balesetet, Bokros Krisztián pirotechnikai szakértő úgy véli, komoly baj is lehetett volna belőle. Elmondása szerint ezen gépek használatakor nagyon fontos a védőtávolság betartása, amit Milán ebben az esetben nem tett meg. Viszont ugyanígy a technikai szakember sem figyeltek oda megfelelően.

Ha látom, hogy közel áll hozzá a művész, akkor teljesen mindegy, hogy abban a számban abban a pillanatban éppen lángot kellett volna nyomni, vagy bármilyen pirotechnikai eszközt elsütni, vagy elműködtetni, egyszerűen nem használjuk

– jegyezte meg.

A történtek ellenére a ValMar énekese boldogan, hálával tekint vissza az első ekkora volumenű nagykoncertjükre. Milán kiemelte, rengeteg ember dolgozott rajta, és hihetetlen érzés volt megélni számukra, honnan hova jutottak.