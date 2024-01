Ünnepel az egész Zámbó-család: rózsaszín virágokkal jelentette be Krisztián az örömhírt

A Zámbó-család mindig is a magyar emberek érdeklődésének fókuszában álltak Ennek elsősorban az az oka, hogy a családapa, Zámbó Jimmy minden idők legjelentősebb magyar énekese volt, aki mostanra igazi legendává vált, és a magyar könnyűzene koronázatlan királyaként tekintünk rá. Tragikus halálát azóta sem tudta kiheverni az ország, pedig már sok-sok év telt el azóta. Mindazonáltal gyermekei is nagy hírnévre tettek szert, különösen Krisztián, aki maga is zenei pályára lépett. Most pontosan Krisztián tette közzé az örömhírt, miszerint édesanyja nem rég ünnepelte a születésnapját. Ennek alkalmából gyönyörű rózsaszín virágokat kapott, a rajongók pedig rengeteg kommentet zúdítottak rájuk, amelyek keretei között gratulálnak a családnak.