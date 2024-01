Újabb fejlemények érkeztek Varga Viktor Duna alá került házáról

Újabb fejlemények vannak Varga Viktor ingatlanjáról, amit az elmúlt napok áradása teljesen víz alá temetett. A megrázó felvételeken ritkán látható pillanatokat örökített meg az énekes. Például kajakkal parkol le a háza elé, de az is lencsevégre került, hogy a háza ablakpárkányáig állt a víz. A szürreális képsorok persze az ünnepi időszak alatt készültek és a szilveszter sem alakult számára másként.

Viktor színpadra állt, miközben a háza víz alatt volt (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Már nincs víz

Ugyan a vízszint visszaállt az eredeti állapotára, az iszap és a sár megmaradt a ház környékén. Nehéz felmérni a károkat igazán, mert akár egy élet munkája is lehet, ami ilyenkor odaveszik.

– Mint kiderült, egy ideiglenes tó alakult ki a házam tájékán, sőt az sem kedvezett, hogy a tónak szinte a közepére esett az ingatlan. A kedves tűzoltók segítségével a felére csökkent a vízszint, a többit meg felszívta a föld, szóval már nem áll a víz sem a házban, sem a jurtában. A mai napra gyakorlatilag már csak az iszap maradt – kezdte a Borsnak az árvízkárosult énekes, akinek pihenni sem volt ideje.

Derékig állt a víz Viktor házánál (Fotó: Instagram)

Fellépései voltak

Viktor egész hétvégén koncertezett, sőt bevallása szerint ilyen érzéssel még soha nem is állt színpadon, de el tudott végül vonatkoztatni minden negatív gondolattól.

– Teljesen boldogan telt a szilveszter. A környék árvízkárosultjaival koccintottunk egy diópálinkával, ez volt az ünneplés része, ezek után meg folytattuk a menthető mentését. Mindeközben egész hétvégén koncerteztem is. Nehéz volt mindig elvonatkoztatni, hogy a színpadon énekes vagyok, nem árvízkárosult, de az első szám után én is hangulatba tudtam jönni – szögezte le az énekes, aki hisz abban, hogy nem véletlenül törtét ez vele, sőt az élet csak olyan feladatot ad neki, amivel ő el is bír.