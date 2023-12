Sokkoló videó: Varga Viktor jurtája után Mészáros Árpád Zsolt otthonát is elmosta az árvíz

Nemcsak Varga Viktor jurtáját tette teljesen tönkre az a karácsonyi árhullám, ami december 28-án tetőzött Budapestnél, és sokak életét megkeserítette! A Budapesti Operettszínház sztárja, Mészáros Árpád Zsolt egy igencsak sokkoló videón mutatta meg, mekkora pusztítást végzett a víz a lakhelyén, Dunakeszin.

MÁZS lakhelyét ellepte a víz (Fotó: Markovics Gábor)

A Duna mindent ellepett, a színész egyik kedvenc étterme is víz alá került és teljesen megközelíthetetlenné vált. A rajongók a hüledezés mellett leginkább azt tanácsolták MÁZS-nak, hogy vegyen egy csónakot, vagy örüljön annak, hogy hirtelen lett egy saját kikötője.

Varga Viktor azt sem tudja, hol fog lakni

Az énekes imádja a Dunát, sokáig a Római-parton bérelt lakást, tavaly pedig a folyóhoz közel költözött Budakeszi külső részére. Az elmúlt napokban tetőző árvíz elérte az ő lakását is, és bár próbálta mentei a menthetőt, sajnos most szinte nincstelen lett. Már az első nap az ablakpárkányig ért a víz a saját kezűleg épített kis házban, és elöntötte Viktor sámánfészkét, a gyönyörű, téliesített jurtáját is.

– Már az árvíz előtt igyekeztünk amit lehetett biztonságos helyre vinni, de azzal sem értünk el semmit, mert akkora a pára, hogy amit a víz nem ért el, azt a pára tette tönkre – mondta sztoikus nyugalommal Varga Viktor. – Egyébként is pár órát szoktam csak aludni, de most napok óta semmit, a szomszédokkal, barátokkal igyekszünk menteni a menthetőt, nem sok minden marad. Ja, és még koncertem is volt közben, még ma pénteken is lesz kettő úgy, hogy én vezetek. Ez is egy tanítás, hogy semmit nem birtoklunk… Engem ez most megerősített és arra is megtanított, hogy erőszakosabbnak kell lennem. Mert, ha időre elkészülnek a cölöpök, lábak, amit terveztem, akkor mindez engem nem érint! Ez ugye nem rajtam múlt, ezt egyedül nem tudtam volna megcsinálni, hívtam segítséget, de mindig csak tolódott… De az anyagi kár ellenére és annak ellenére, hogy nem tudom mi lesz, éjszaka, amikor a mezőn eveztem, rájöttem, ennél szebb hely nem létezik – nyilatkozta a Borsnak Viktor.