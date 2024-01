Till Attila izgalmas bejelentést tett: "Ilyen még nem volt itthon!"

Új műsor!!! Ilyen még nem volt itthon!!!Január 22-én indul a TV2 legújabb műsora, a Kincsvadászok. A műtárgy-kereskedő showban régi családi ereklyék, értékesnek vagy épp értéktelennek gondolt régiségek keresik új gazdájukat! Én leszek a műsorvezető és a műkereskedő szakma legjobbjai lesznek a főszereplők!

Minden adásban több ember érkezik hozzánk, akik szeretnének valami “értékeset” eladni, rövid szakértői elemzés után kiderül, mennyit is ér az eddig féltve őrzött családi ereklye, majd a felbecsülés után megy az eladó a műsor öt kereskedője elé. Ha az adott tárgy elnyeri a gyűjtők tetszését, akkor elindul a licitálás, a legmagasabb ajánlat után pedig az eladó eldöntheti, megválik-e a tárgytól vagy inkább annak tudatában, mennyit is ér, hazaviszi. Meglepő fordulatok, vicces helyzetek, vérre menő licitek és megható pillanatok is várnak ránk! A Kincsvadászok első évadában január 22-től az is kiderül, melyik az a tárgy, ami több millió forintért kelt el!