Lékai-Kiss Ramóna elárulta, milyen szülinapi ajándéknak örülne legjobban

Lékai-Kiss Ramóna évek óta nem születésnapot, hanem szülihetet tart. A műsorvezető minden nap meglepi magát valami aprósággal és olyan dolgokat tesz, amire máskor sajnálja az időt.

Lékai-Kiss Ramóna a Dancing fináléjában ünnepli a születése napját Fotó: Máté Krisztián



Egész héten ünnepel Lékai-Kiss Ramóna

Munkával tölti a nagy napot idén is a TV2 sztárja, de nem bánja.

- Pedig mindig megfogadom, ha szülinapom van, ne dolgozzak - mondta a Borsnak Lékai-Kiss Ramóna. - De most ez alól nincs kibúvó, de megmondom őszintén, hogy ezt nem is munkának fogom fel. Hiszen ott állunk majd egy csodálatos műsorban, és boldoggá tesz, hogy aznap, amikor a nagyon izgalmas finálé van, akkor ünneplek, ez egy jó kis egybeesés. Ráadásul ez az évad nagyon izgalmas, elképesztő, hogy milyen látványos fejlődésen mennek keresztül a versenyzők. Megkockáztatom, nem volt még olyan évadunk, amikor ennyire kiegyenlített lett volna a mezőny. Az eddigiekben már az elején azért meg lehetett tippelni, ki nyer, de most adásról-adásra sem lehetett tudni, mi fog történni. És ami csodálatos, hogy ennek az évadnak férfi győztese lesz!

A TV2 gyönyörű sztárja tehát nagyon várja a döntőt, de egész héten ünnepel. Minden nap tesz valami olyat, ami után nagyon vágyódik és olyan barátokkal találkozik, akikkel régóta nem tudott.

- Igazából semmi extra dologra nem kell gondolni, csak évekkel ezelőtt kitaláltam, hogy miért is ne lehetne egész héten ünnepelni. Nálunk ez a nap nem csak rólam szól, ugyanis a húgom tíz évvel később ugyanazon a napon született, és a nagynéném is. Egyébként életem legszebb születésnapi ajándéka 10 éves koromban a húgom volt! Na de, ilyenkor összejön a család és amikor én nem tudtam ott lenni, akkor megfogadtam, hogy nem szülinap lesz, hanem szóljon az egész hét erről. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap buli van, hanem ezen a héten extrán odafigyelek, hogy minden nap történjen legalább egy olyan dolog, amit nagyon-nagyon szeretnék! Ilyen például, hogy tegnap borsófőzeléket készítettem fasírttal, majd legóztunk és karácsonyi dalokat hallgattunk. Vagy ma például kenyeret ettem, amit egyébként nagyon ritkán szoktam! De most finom kovászos kenyeret vettem és tunkoltam a tükörtojásba, mennyei volt!

Ramóna reméli, tíz év múlva Noénak, a fiának márlesz kistesója Fotó: Markovics Gábor





„Boszorkány vagyok, kiszimatolom a meglepetésbulit”

Ramóna a férjét, Lékai Mátét idén a születésnapján egy New York-i úttal lepte meg, mert tudta, erre vágyik. A sztáranyukának azonban nincsenek ilyen nagy kívánságai.

- Soha nem volt még meglepetésbulim, de ez azért van, mert boszorkány vagyok és hamar kiszimatolom. Meg addig nyomasztom a körülöttem lévő embereket, hogy végül kénytelenek elárulni, mire készülnek. Éppen ezért erről már le is tettem, ezért jövőre, a 40. születésnapomon megszervezem magamnak a bulit – árulta el a műsorvezető, aki azt is elmondta, hogy érinti az utolsó 3-sal kezdődő éve. - Nem érzem még a súlyát, most még 3-mal kezdődik és van egy évem kiélvezni. De vigyázok magamra: egészségesen élek, sportolok, odafigyelek arra, mit eszek, járok kezelésekre, masszázsra, használok kencéket. Nem csak a kinézetem miatt, meg a munkám miatt, hanem a fő, hogy szeretném felnevelni a fiamat, megérni az unokáim születését. Na és nem utolsósorban azért is, mert szeretnék tetszeni a szerelmemnek!

Arról is kérdeztük a születésnapost, hogyan szeretné magát tíz évvel később látni.