Szenzációs hírt jelentett be a TV2: sikerműsor indul januárban Till Attilával

Január 22-én indul a TV2 legújabb műsora, a Kincsvadászok. A műtárgy-kereskedő showban régi családi ereklyék, értékesnek vagy épp értéktelennek gondolt régiségek keresik új gazdájukat Till Attila műsorvezetésével és a műkereskedő szakma legjobbjaival - adta ki a közleményt a TV2.



Nagyszerű műsor indul a TV2-n.



Vadonatúj műsorral, az Európa-szerte már sikert aratott formátummal, a Kincsvadászokkal jelentkezik a TV2. A műtárgy-kereskedő showban műtárgyakkal, régiségekkel, olykor igen különös tárgyakkal érkeznek a műsor szereplői Tillához és a Kincsvadászok szakértőihez. Egy rövid elemzés után kiderül, mennyit is ér az eddig féltve őrzött családi ereklye, majd a felbecsülés után kerül a műsor öt kereskedője elé. Ha az adott tárgy elnyeri a gyűjtők tetszését, akkor elindul a licitálás, a legmagasabb ajánlat után pedig az eladó eldöntheti, megválik-e a tárgytól vagy inkább annak tudatában, mennyit is ér, hazaviszi. Meglepő fordulatok, vicces helyzetek, vérre menő licitek és megható pillanatok is várnak a nézőkre a Kincsvadászok első évadában január 22-től, ahol az is kiderül, melyik az a tárgy, ami több millió forintért kelt el.

A Kincsvadászok két szakértője:

Kelen Anna, művészettörténészként szakérti és kutatja a festményeket és kerámiákat családi galériájuk, a Virág Judit Galéria számára -mely huszonöt éve a hazai műtárgykereskedelem meghatározó szereplője. Anna a galéria vezető művészettörténésze és árveréseinek vezetője. Kelen Anna nevéhez fűződik az abszolút magyar aukciós rekord leütése: 2021 decemberében Csontváry Kosztka Tivadar: Titokzatos sziget című festménye 460 millió forintért kelt el. Kelen Anna számos lappangó magyar festmény és műkincs felderítésében vett részt az elmúlt évek során, ezen művészettörténeti “nyomozások” segítségével több tucat, addig ismeretlen alkotással gyarapodott a magyar festészet története.

Megyesi Balázs, műtárgyszakértő, aki főleg hagyatékok becslésével foglalkozik. Galériája vezetése mellett oktat is. Küldetése, hogy bebizonyítsa: műtárgyakkal dolgozni igenis menő.

A Kincsvadászok kereskedői:

Dr. Katona Szandra, Cogito Art Műtárgygaléria tulajdonosa, igazságügyi műtárgyszakértő, tradicionális, családi vállalkozásként működő, Veszprémhez közeli galériájukat vezeti. Nem csak kereskedik az igényes, polgári enteriőr elengedhetetlen darabjaival, de azok restaurálását is maguk végzik a perzsaszőnyegektől az antik bútorokig. Eltökélt a múlt értékeinek a megmentésében, célja hogy megmutassa, milyen női kereskedőként létezni egy férfiak uralta szakmában.

Fertőszögi Péter, művészettörténész, Magyarország legnagyobb múltú aukciósházának, a BÁV-nak a művészeti igazgatója. A műtárgykereskedelem és az aukciók menedzselése mellett a cég becsüs akadémiáját is ő vezeti. Itthon és külföldön több mint 100 tárlat kurátora, számos művészettörténeti tárgyú könyv, katalógus szerkesztője és több tanulmány szerzője.

Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa közel harminc éve foglalkozik hangszerkereskedelemmel, üzlethálózata, a Hangszerarzenál saját területén évek óta piacvezető. Magángyűjteménye mellett gyakran vendéglátóhelyeire: a debreceni Paripa csárdába és a Roncsbárba is vásárol régiségeket.

Nagyházi Lőrinc, a nagy múltú műkereskedő család harmadik generációs kereskedője. A Nagyházi Galéria és Aukciósház a legszélesebb skálával rendelkezik hazánkban: kínálatuk az ókortól a néprajzi alkotásokon át egészen a kortárs művészetekig terjed.

Molnár Viktor, műtárgybecsüs és az Amikor Galéria tulajdonosa. A műtárgypiac szinte minden területén otthonosan mozog antiktól a designig. Különleges hangulatú galériájában kortól függetlenül tart mű- és lakberendezési tárgyakat.

Kincsvadászok január 22-től minden hétköznap este a Szerencsekerék után a TV2-n!