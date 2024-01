Megtaláltuk! Elképesztő luxusban heveri ki a szakítását T. Danny – Fotó

Az elmúlt napokban egyre több spekuláció látott napvilágot arról, hogy T. Danny és Kecskés Enikő szakíthatott, s a rajongók egyre biztosabbak abban, hogy ez valóban így van. Sőt, azt is tudni vélik, hogy ez nemcsak egy mosolyszünet a sztárpár között, hanem bizony végleges döntés. Már csak azért is, mert a rapper dalszövegei és bejegyzései mind arra utalnak, hogy ez a szerelem elmúlt, ráadásul Dani nemrég "egyedül" lépett le egy luxusvakációra.

Fotó: Szabolcs László

T. Danny egy luxusutazáson heveri ki a szakítást

Luxus Thaiföldön

Ahogy említettük, Dani feltehetően egy vakációval próbálja túltenni magát a szakításon, hiszen a minap egy repülőről posztolt, a fotóhoz pedig csak annyit írt: "majd jövök". Nos, lapunk megtalálta, hova utazott a rapper...

A jelek szerint T. Danny Thaiföldön vigasztalódik, ráadásul luxuskörülmények között. Bár ő nem osztotta meg a nagyvilággal hová utazott, lapunk megtalálta azt a hotelt, ahol most a mindennapjait tölti. Talán mondanunk sem kell, hogy a Dancing with the Stars üdvöskéje nem aprózta el a vakációt, hiszen egy ötcsillagos szállodakomplexumban pihen, ahol egyetlen éjszaka körülbelül 100-150 ezer forintba kerül, amennyiben nem egy kis szobát választott magának. Ránézésre pedig Dani inkább egy lakosztályban élvezheti a téli nyaralását...

Egészen pontosan itt!

Szerelem helyett barátság

Bár először úgy tűnt, hogy T. Danny egyedül utazott el, később kiderült, hogy ez nem így van. Barátai is Thaiföldre tartottak vele, legalábbis ez derül ki a rapper, KKevin Instagram-sztorijából. Mégis Dani rendszeresen posztol egyedül, mintha külön lakna a többiektől, ezért is gondolhatják azt a rajongók, hogy eleinte Kecskés Enikővel tervezhette ezt a nyaralást...

Na, meg a következő kép miatt is, amihez annyit írt: "Új csajommal".